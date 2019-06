BearingPoint-Umfrage: Warendrohnen und Flugtaxis: Deutsche sehen mehr Risiken als Nutzen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die Mehrheit der Deutschen (53 Prozent) spricht sich gegen denEinsatz von unbemannten Luftfahrzeugen wie Transportdrohnen in derStadt aus. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage vonYouGov im Auftrag der Management- und TechnologieberatungBearingPoint. Knapp die Hälfte der Befragten (51 Prozent) ist auchgegen den Einsatz von autonomen Flugtaxis in städtischen Gebieten.Gerade ältere Befragte zeigen sich kritisch: Mehr als ein Viertel derüber 55-Jährigen (26 Prozent) sieht keinen besonderen Nutzen derWarendrohnen und Flugtaxis.Die Skepsis der Deutschen beim Einsatz der Luftfahrzeuge in derStadt beruht darauf, dass sie hier größere Gefahren erkennen. 56Prozent aller Befragten sehen Abstürze durch technische Defektedieser unbemannten Fluggeräte in bevölkerungsreichen Gebieten alsRisiko. 49 Prozent befürchten eine erhöhte Gefahr durchTerroranschläge. 38 Prozent können sich vorstellen, dassTransportdrohnen oder Flugtaxis zur Überwachung missbraucht werden."Viele Deutsche stehen dem Einsatz von Flugtaxis und Warendrohnenskeptisch gegenüber. Speziell in städtischen Gebieten werden dieRisiken höher eingeschätzt als der Nutzen. Um dieser Mobilität derZukunft den Weg zu ebnen, müssen Wirtschaft und Politik die Bedenkender Bevölkerung ernst nehmen und Antworten darauf finden. DieTechnologien sind bereits vorhanden - jetzt gilt es, für dienotwendigen Sicherheitsstandards zu sorgen und die Akzeptanz für dieautonomen Luftfahrzeuge weiter auszubauen", sagt Matthias Loebich,globaler Leiter Automotive bei BearingPoint.Deutsche sind offener für Einsatz auf dem LandDie Akzeptanz für unbemannte Luftfahrzeuge hängt stark davon ab,ob es um den Einsatz in der Stadt oder auf dem Land geht. Über dieHälfte der Deutschen (57 Prozent) ist für den Einsatz vonWarendrohnen in ländlichen Regionen. Nahezu jeder Zweite (48 Prozent)ist auch für den Einsatz von Flugtaxis auf dem Land.Gefragt nach dem Hauptnutzen von Drohnen bzw. Flugtaxis nannten 36Prozent die bessere Versorgung von entlegenen Gebieten, 34 denschnelleren Transport von Waren und 29 Prozent erhoffen sich durchden Einsatz der Luftfahrzeuge weniger Fahrzeuge auf den Straßen.Viele sind sich aber auch schlicht unsicher: Knapp jeder Zehnte gabin der repräsentativen Umfrage "weiß nicht" als Antwort bei dieserFrage an.Alexander Schmid, Partner und Experte für Public Services beiBearingPoint, dazu: "Gerade in Städten könnten autonom fliegendeTaxis und Drohnen für eine erhebliche Entlastung des Straßenverkehrssorgen. Auch die Eingrenzung umweltbelastender Emissionen ist einwichtiger Faktor, der für den Einsatz der Flugobjekte spricht.Aufgabe der Politik muss es nun sein, die rechtlichenRahmenbedingungen sowie die notwendige Infrastruktur zu schaffen, umdiese Zukunftstechnologie sicher für den Standort Deutschland zunutzen."Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage von YouGovDeutschland im Auftrag von BearingPoint, an der zwischen dem 15. Maiund 17. Mai 2019 2065 Personen teilnahmen. Die Ergebnisse wurdengewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18Jahren.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen unterstützt seine Kunden sowohl bei strategischen alsauch technologischen Herausforderungen rund um die Transformationihres Unternehmens. BearingPoint agiert dabei in vier Bereichen:Consulting, Solutions, Business Services und Ventures. Consultingumfasst das klassische Beratungsgeschäft; Solutions entwickelt eigeneSoftware-Lösungen für die Bereiche Digitale Transformation, AdvancedAnalytics und regulatorische Anforderungen; Business Services bietetUnternehmen Dienstleistungen auf Basis der Software-Lösungen;Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von Start-ups voran.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führendenUnternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPointmit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbarenund langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_dePressekontakt:Alexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell