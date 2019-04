BearingPoint-Umfrage: Neuwagen auf 180 km/h drosseln - Mehr als die Hälfte der Deutschen ist dafür (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -54 Prozent der Menschen hierzulande wünschen sich laut einerUmfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint eineGeschwindigkeitsbegrenzung für Neuwagen. Matthias Loebich, globalerLeiter Automotive bei BearingPoint, wertet das Ergebnis als Zeichenfür die Akzeptanz von Elektroautos und die Herausforderungen derElektromobilität insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten. Einweiteres Signal der Untersuchung in Richtung Autoindustrie: Nahezuein Drittel der Deutschen machen ihre Kaufentscheidung von einemBekenntnis der Marke zur E-Mobilität abhängig.Mehr als die Hälfte der Deutschen (54 Prozent) befürwortet eineGeschwindigkeitsbegrenzung von Fahrzeugen auf 180 Kilometer proStunde. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von YouGovim Auftrag der Management- und Technologieberatung BearingPoint.Lediglich 32 Prozent der Befragten stimmten gegen eine Drosselung. 60Prozent der Befragten gaben sogar an, dass sie zugunsten einesElektrofahrzeugs eine Höchstgeschwindigkeit von 180 Kilometer proStunde akzeptieren würden, lediglich 24 Prozent sind laut Umfragedazu nicht bereit. Hintergrund der Untersuchung: Der schwedischeAutohersteller Volvo plant, ab 2020 die Höchstgeschwindigkeit seinerNeuwagen auf 180 Kilometer pro Stunde zu begrenzen.Glaubwürdiges Bekenntnis zur ElektromobilitätMit der Umfrage wurde zudem die Markentreue der Deutschen beimAutokauf untersucht. Ein knappes Drittel (29 Prozent) derStudienteilnehmer gibt - im Kontext der Elektromobilität - an, dasssie beim Kauf eines Neuwagens immer den Hersteller mit demglaubwürdigen Bekenntnis zur Elektromobilität inklusive einerentsprechenden Angebotspalette an verfügbaren Fahrzeugen wählenwürden. Dafür würden sie auch ganz bewusst die Automarke wechseln.Ein interessantes Nebenergebnis der Untersuchung ist zudem, dass19 Prozent der Befragten angaben, entweder kein Auto zu besitzen bzw.kein Auto kaufen zu wollen."Die Umfrageergebnisse zeigen, dass sich ein Wandel imMobilitätsverständnis der Deutschen vollzieht. Während vor einigenJahren noch hohe Geschwindigkeiten, viel PS, große Motoren und eineigenes Auto der Traum der Deutschen waren, erkennen wir nun einenklaren Trend hin zu einer nachhaltigen Elektromobilität sowie zumVerzicht auf das eigene Auto. Autohersteller müssen handeln und aufdiese Kundenwünsche reagieren. Hersteller mit einem Bekenntnis zurElektromobilität werden in Zukunft einen klaren Wettbewerbsvorteilhaben", resümiert Matthias Loebich, globaler Leiter Automotive beiBearingPoint.Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH im Auftrag von BearingPoint, an der 2049 Personenzwischen dem 26.03.2019 und 28.03.2019 teilnahmen. Die Ergebnissewurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerungab 18 Jahren.Die Infografik kann unter folgendem Link in hoher Auflösung(druckoptimiert) heruntergeladen werden: http://ots.de/wLNL4iÜber BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen agiert in vier Bereichen: Consulting, Solutions,Business Services und Ventures. Consulting umfasst das klassischeBeratungsgeschäft; Solutions fokussiert auf eigene Software-Lösungenfür die Bereiche Digitale Transformation, Advanced Analytics undregulatorische Anforderungen; Business Services bietet UnternehmenDienstleistungen auf Basis der Software-Lösungen; Ventures treibt dieFinanzierung und Entwicklung von Start-ups voran. Zu BearingPointsKunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen undOrganisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern undengagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren undlangfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_dePressekontakt:Alexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell