BearingPoint-Studie / Zusatzangebote im Internet sichern Zukunft von Versicherungen

Frankfurt am Main (ots) - Branchen-Studie: Versicherungen müssensich zu digitalen Plattformbetreibern entwickeln. "Nur werDrittanbieter ins Boot holt, kann gegen innovative InsurTechs und diegroßen Player wie Google und Amazon bestehen", sagt Matthias Höhne,globaler Leiter Insurance bei BearingPoint. Ein aktuelles Paper derManagement- und Technologieberatung zeigt, wie Versicherer einsolches hybrides Geschäftsmodell in die Praxis umsetzen können.Versicherer müssen ihr Angebots- und Serviceportfolio im Interneterweitern, um gegen die zunehmende Konkurrenz durch Start-ups in derVersicherungsbranche ("InsurTechs") und Internetriesen wie Google zubestehen. Das zeigt eine Studie der Management- undTechnologieberatung BearingPoint."Versicherer müssen ihre Kundenbeziehungen personalisieren undsich als Anbieter eines digitalen Netzwerks positionieren, umwettbewerbsfähig zu bleiben", erklärt Matthias Höhne, Partner undglobaler Leiter Insurance bei BearingPoint. "Versicherungen, diejetzt nicht digital umdenken, werden in zehn Jahren vom Marktverschwunden sein. Nur wer Drittanbieter ins Boot holt, kann gegeninnovative InsurTechs und die großen Player wie Google und Amazonbestehen", so Höhne weiter.Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis gibt es schon jetzt: So hatzum Beispiel die Versicherungsgruppe HUK-COBURG ein Netz ausAutowerkstätten aufgebaut, über das Kunden Unfallreparaturen oderReifenwechsel buchen können. Die My Health App der Allianzunterstützt unter anderem bei der Krankenhaussuche. Schlüssel zumErfolg ist jeweils ein hybrides Geschäftsmodell der Versicherer.Als Plattformbetreiber Services bündelnGrundsatz eines solchen Hybridmodells ist die Kombination austraditionellem Geschäft der Versicherungen und dem eines digitalenPlattformanbieters. Die Plattform vermittelt dabei Versicherungs- undNichtversicherungsprodukte gleichermaßen. Solche Produkte könnenbeispielsweise eine Gesundheitsberatung über Chats, die Lieferung vonMedikamenten oder der Zugriff auf eine digitale Gesundheitsakte sein.Plattformen im Internet haben dabei den großen Vorteil, dass sich dieAngebote mit den Daten der Nutzer personalisieren lassen."Ziel sollte es sein, das Geschäftsmodell von einer linearenWertschöpfungskette hin zu einem Sternenmodell zu transformieren, dasden Kunden in den Mittelpunkt stellt", erläutert Giovanni Zucchelli,Partner bei BearingPoint. "Dazu müssen Versicherungen radikalumstrukturieren und auf Technologien wie künstliche Intelligenzsetzen. Wer sich jetzt nicht neu erfindet, ist in der digitalen Weltchancenlos", so Zucchelli.Vorbild könnte eine Anwendung aus China sein: DieVersicherungsgesellschaft Ping An bietet hier die digitaleGesundheitsplattform "Good Doctor" an. Gemeinsam mit mehr als 14.000Partnern wie Krankenhäusern oder Apotheken hat Ping An einGesundheitsökosystem aufgebaut. Über die Plattform lassen sich zumBeispiel Arzttermine buchen. Schon jetzt hat das Angebot über 200Millionen Nutzer.Die BearingPoint-Studie mit allen Erklärungen undHandlungsempfehlungen finden Sie unter: http://ots.de/zRAfRiÜber BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen unterstützt seine Kunden sowohl bei strategischen alsauch technologischen Herausforderungen rund um die Transformationihres Unternehmens. BearingPoint agiert dabei in vier Bereichen:Consulting, Solutions, Business Services und Ventures. Consultingumfasst das klassische Beratungsgeschäft; Solutions entwickelt eigeneSoftware-Lösungen für die Bereiche Digitale Transformation, AdvancedAnalytics und regulatorische Anforderungen; Business Services bietetUnternehmen Dienstleistungen auf Basis der Software-Lösungen;Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von Start-ups voran.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führendenUnternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPointmit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbarenund langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_de