BearingPoint-Studie / Unternehmen betonen das billionenschwere Marktpotenzial für Kommunikationsdienstleister - bezweifeln jedoch deren Lieferfähigkeit (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Neue BearingPoint-Studie: 97% der befragten Unternehmen sindbereit, IKT-Dienste von Kommunikationsdienstleistern zu beziehen,dies erfordert jedoch sofortige Maßnahmen in Bezug aufInvestitionsprioritäten, Innovationen und Partnerökosysteme.Eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung BearingPoint belegtdas billionenschwere Marktpotenzial von Informations- undKommunikationstechnologie (IKT) Dienstleistungen für CommunicationService Provider (CSPs). Für die Studie wurden 250Entscheidungsträger in Unternehmen in Europa, Asien und den USAbefragt. Das Ergebnis: 97 Prozent der Unternehmen sind bereit,IKT-Services von CSPs zu beziehen. Die Studie untersuchte auchAnsätze und Maßnahmen von 100 CSPs, um diese Chance bei ihrenGeschäftskunden zu nutzen.Wenn CSPs ihren Anteil an einem Markt, der bis 20221 (1) auf 3,6Billionen US-Dollar geschätzt wird, erfolgreich behaupten wollen,müssen sie laut Studie jedoch ihre Investitionsstrategien neuausrichten, Innovationen und Markteinführung beschleunigen, in einbesseres Verständnis der Geschäftsbedürfnisse ihrer Kundeninvestieren und die Zusammenarbeit mit Partnern verbessern."Die IT- bzw. Digitalisierungs-Ausgaben von Unternehmen sindenorm, wachsen schnell und sind einer der letzten ungenutztenWachstumsmotoren für CSPs in gesättigten Märkten. Geschäftskundenwerden für 5G und IoT von zentraler Bedeutung sein. Die Umfragebildet im Großen und Ganzen einen positiven Trend ab - CSPs habenoffensichtlich die Möglichkeit die guten Marktbedingungen zu nutzen-, aber es gibt auch Hindernisse, die sie überwinden müssen. Unteranderem müssen sie Investitionen für Geschäftskunden priorisieren undsich einer Vertikalisierung öffnen bzw. sich auf sie einlassen, umechte Lösungsrelevanz zu bieten", sagt Markus Laqua, Partner undLeiter Communications, Media & Entertainment (CME). "Entscheidendist, dass CSPs schnell handeln, sonst verlieren sie gegenüberagileren und offeneren Wettbewerbern wie AWS, Tata oder Alphabet.Gerade bei den durch Mobilfunk geprägten CSPs muss sich endlich dieErkenntnis durchsetzen, dass mit dem Verkauf von SIM-Karten alleinkein Staat mehr zu machen ist. Um das zu ändern, muss man schon ganzvorn im Vertrieb ansetzen und endlich die Incentivierungsmodelleumkrempeln", so Laqua weiter.Die Studie identifiziert sechs Bereiche, die CSPs verbessernmüssen. Die drei wichtigsten dabei sind:1) Verbesserung des Investitionsvolumens zur Steigerung derUnternehmenseinnahmen· 47% der CSP-Führungskräfte erwarten, dass dasGeschäftskundensegment in zwei bis drei Jahren dieHaupteinnahmequelle ihres eigenen Unternehmens sein wird.· Aber nur 31% erwarten, dass dieses Segment ihrInvestitionsschwerpunkt sein wird. CSPs müssen ihre Investitionenbesser an die Umsatztreiber anpassen, sonst verlieren sie.2) CSPs müssen übermäßig bürokratische Prozesse und alteTechnologien, die Innovationen behindern, über Bord werfen, um dieBedürfnisse und Erwartungen von Geschäftskunden schnell zu erfüllen· 39% der Unternehmen gaben an, dass in der VergangenheitHerausforderungen in Bezug auf Innovation und Lösungsrelevanz bei derArbeit mit CSPs aufgetreten sind.· Nur 26% der Unternehmen sehen CSPs heute als wichtigen Partner fürneue und innovative IKT-Dienstleistungen.3) CSPs müssen akzeptieren, dass sie es nicht allein schaffen. Siemüssen ein Ökosystem von Partnern aufbauen und ihre relevantenFähigkeiten, ihr Fachwissen und ihre Technologie nutzen, um dieBedürfnisse der Geschäftskunden zu bedienen.· 86% der CSPs erkennen an, dass die Zusammenarbeit mit Drittenwichtig ist. Allerdings verfügen nur 12% über Ökosysteme und nur 33%sind "voll engagiert" beim Aufbau hochwertiger Partnerschaften.· Mehr als die Hälfte (54%) der CSPs gaben an, dass ihre derzeitigenIT-Systeme keine nahtlose Orchestrierung und Abrechnung innerhalbeines Partner-Ökosystems unterstützen.· 51% der Unternehmen betrachten digitale Disruptoren wie Google undAWS als Schlüsselquellen für Produkte und Dienstleistungen.Allerdings arbeiten derzeit nur 32% der CSPs mit diesen Disruptorenzusammen und nur 37% erwarten, in den nächsten zwei Jahren mitsolchen zusammenzuarbeiten.· Auf die Frage, wie CSPs zu bevorzugten IT-Partnern werden können,war die beliebteste Antwort von Unternehmen, dass sie mit anderenAnbietern zusammenarbeiten müssen, um komplette Verbund-Lösungenanzubieten."CSPs müssen einige schwierige Entscheidungen treffen. DieEinführung von 5G in den kommenden Jahren bedeutet, dass sie dasGeschäftskundensegment zu ihrer obersten Priorität machen und dienotwendigen Ressourcen zur Unterstützung der 5G-Technologiebereitstellen müssen - insbesondere personelle Ressourcen, die so nurvereinzelt bzw. nur in unzureichendem Maße bei CSPs derzeit verfügbarsind", sagt Markus Laqua. "CSPs verlieren bereits jetztGeschäftskunden an agilere Digital Player. Dieser Trend wird sichfortsetzen, wenn sie nicht zügig handeln. Sie müssen dietraditionelle, restriktive Produktentwicklung aufgeben und durchschlankere, agilere Verfahren ersetzen, die Innovationen,Schnelligkeit und Experimente fördern. Und schließlich müssen CSPsdie richtigen Mitarbeiter und Partner an Bord holen, umLösungskompetenz mit industrie- und kundenspezifischem Verständnisbieten zu können", so Laqua abschließend.(1) Gartner [Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market,Worldwide]Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen unterstützt seine Kunden sowohl bei strategischen alsauch technologischen Herausforderungen rund um die Transformationihres Unternehmens. BearingPoint agiert dabei in vier Bereichen:Consulting, Solutions, Business Services und Ventures. Consultingumfasst das klassische Beratungsgeschäft; Solutions entwickelt eigeneSoftware-Lösungen für die Bereiche Digitale Transformation, AdvancedAnalytics und regulatorische Anforderungen; Business Services bietetUnternehmen Dienstleistungen auf Basis der Software-Lösungen;Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von Start-ups voran.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führendenUnternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPointmit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbarenund langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_dePressekontakt:Alexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell