BearingPoint-Publikationsreihe Digital & Strategy / 5G: Netzbetreiber stehen unter Differenzierungszwang (FOTO)

Frankfurt (ots) - Deutschland will 5G - doch für die Netzbetreiber, die denAusbau stemmen müssen, wird das teuer. Sie müssen jetzt neue Geschäftsmodelleetablieren und ihr Leistungsportfolio grundlegend überdenken, um dieInvestitionskosten zu kompensieren.Um den hohen Investitionskosten für den Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland zubegegnen, müssen Netzbetreiber sich neu positionieren. Das ist das Ergebniseines Research Papers der Management- und Technologieberatung BearingPoint unddem IIHD | Institut. Denn 5G weckt Erwartungen: Das Transformationspotenzial derneuen Mobilfunk-Generation wird oft mit dem der Dampfmaschine, dem elektrischenStrom oder dem Internet verglichen. Insbesondere Transport und Logistik sowieVerkehr und Fertigung werden sich durch 5G grundlegend verändern (Fraunhofer2019). Für 2035 wird eine auf 5G-Technologie basierte globaleWirtschaftsleistung von 11,2 Billionen Euro prognostiziert.In Deutschland wurde die 5G-Auktion im Juni erfolgreich beendet. DieNetzbetreiber Telekom, Vodafone, Telefónica (O2) und Drillisch (1&1), die denZuschlag für die Funkfrequenzen erhielten, haben mit dem Ausbau der5G-Infrastruktur begonnen - bislang allerdings nur punktuell. Die durch dieBundesnetzagentur geforderte Abdeckung von 98 Prozent der deutschen Haushaltewird vor 2027 voraussichtlich nicht erreicht (Bundesnetzagentur 2019). Diesverdeutlicht ein Vergleich mit der Vorgängertechnologie 4G / LTE. Heute, knappzehn Jahre nach Einführung von 4G, liegt die Abdeckung bei knapp über 90 Prozentder Haushalte, jedoch nur bei rund 65 Prozent der Fläche in Deutschland(Speedcheck Mobilfunk Report 2019).Massive Investitionen notwendig - Nationales Roaming weckt InteresseDer 5G-Ausbau wird insbesondere durch die hohen notwendigen Investitionen in dieInfrastruktur ausgebremst, die die Auktionspreise von 6,5 Milliarden Euro fürdie Funklizenzen um mehr als das Zehnfache übersteigen. Die bestehendeTechnologie-Infrastruktur muss häufig nicht nur ergänzt, sondern zumindestteilweise durch neue Technologien ersetzt werden. Dies betrifft u.a. dieInstallation von Geräten für neue Frequenzbandbreiten, die Verlegung vonGlasfaserkabeln sowie die Entwicklung neuer Mobilfunkübertragungstechnik. LautTelefónica sind hierfür seitens der Netzbetreiber Investitionen in Höhe von 76Milliarden Euro und der Bau von über 200.000 Mobilfunkstandorten notwendig(Delhaes & Scheuer 2019).Eine Möglichkeit, um der Herausforderung der hohen Investitionen zu begegnen,ist die Kooperation von Netzwerkbetreibern im Zuge eines "nationalen Roamings".Lassen sich die Implementierungskosten nur geringfügig reduzieren und existierenkaum Kostensenkungspotenziale im Ausbau der Infrastruktur, so erlaubt dergemeinsame Aufbau eines 5G-Netzwerks die schnelle Umsetzung einer breitenNetzwerkabdeckung mit 5G in Deutschland, bei gleichzeitig geringeren Kosten fürdie einzelnen Anbieter. Eine Kooperation der Netzbetreiber bietet zudem dieMöglichkeit, neue Erlösmodelle aufzubauen, die insbesondere bei einerSpezialisierung der Unternehmen auf die Bereitstellung der erforderlichenInfrastrukturen für innovative 5G-Anwendungsfelder zur Realität werden.Telekommunikationsunternehmen: Von der Bit-Pipe zum Service-AnbieterNicht nur die hohen Investitionen forcieren einen Differenzierungszwang derTelekommunikationsunternehmen. Vielmehr resultiert eine zentrale Herausforderungaus deren Positionierung als reine "Network Developer". Die Unternehmenfokussieren sich in ihrem Leistungsportfolio meist lediglich auf dieBereitstellung der Infrastruktur sowie Basisdienste wie Messaging, Telefonie undmobiles Internet, weshalb sie nicht selten als "Bit-Pipes" bezeichnet werden.Das Angebot wertschöpfender und konsumentennaher Services überlassen sie dabeimeist Anbietern wie Apple, Google und Co. Letztere nutzen die Infrastruktur derBit-Pipes, um Kunden digitale Services wie beispielsweise WhatsApp anzubieten,die die klassischen Telekommunikationsdienstleistungen ersetzen.Prognosen zufolge wird in diesem Jahr der weltweite Umsatzanteil derDienstleistungen wie FaceTime, Skype und WhatsApp im Bereich Nachrichten bereitsbis zu 63 Prozent betragen - mit steigender Tendenz (Mohr & Meffert 2017). Einähnliches Bild ergibt sich im Bereich der Telefonie. So werden die Deutschen2019 erstmalig mehr über neue Dienste telefonieren als über herkömmlicheFestnetze (Dialog Consult 2019). Die Folge: Das Kerngeschäft derTelekommunikationsunternehmen erodiert.Vom Connectivity-Profi zum Wertschöpfungschampion"Um die hohen Investitionen in den Infrastrukturausbau kapitalisieren und imZeitalter von 5G nachhaltig erfolgreich sein zu können, sindTelekommunikationsunternehmen gezwungen, sich neu zu positionieren. Sie müssensich von der Rolle des Network Developers lösen und selbst zum Service-Anbieterwerden. Die 5G-Technologie eröffnet den Netzbetreibern die Möglichkeit, durchneue Geschäftsmodelle und -logiken tiefer in die Wertschöpfung vorzudringen undsich dabei zu 'Service Enablern' oder gar 'Service Creatorn' zu entwickeln",sagt Prof. Dr. HSG Jörg Funder, geschäftsführender Direktor des IIHD | Institut.Differenzierungsmöglichkeiten ergeben sich dabei insbesondere in drei Bereichen:1. Massive Machine Type Communication (MMTC)MMTC beschreibt ein neues Kommunikationsparadigma, in dem eine Vielzahl vonGeräten direkt oder über das Internet miteinander verbunden sind und autonom,also ohne menschliches Zutun, agieren. 5G erlaubt dabei durch hohe Bandbreitenund niedrige Reaktionszeiten in der Datenübertragung eine ansteigende Qualitätder Verbindung und damit die Möglichkeit, eine deutlich höhere Anzahl an Gerätenmiteinander verknüpfen zu können. MMTC entfaltet sein volles Potenzialinsbesondere im Produktionsbereich im Rahmen von "Smart Factories". EinVorreiter auf diesem Gebiet ist die Kooperation der beiden UnternehmenMercedes-Benz und Telefónica, die in Sindelfingen den ersten5G-Produktionsstandort "Factory 56" geschaffen haben.2. Enhanced Mobile Broadband (EMBB)5G stellt die Grundlage für EMBB dar, eine Breitbandausprägung, die dem Nutzervon jedem Ort aus jederzeit hohe Übertragungsraten für Internet-Anwendungenermöglicht - beispielsweise für mobile Multimedia- und Live-Streams mit hohenAuflösungen, interaktive Videos, Internettelefonie und Internetfernsehen. Neuist, dass in Zeiten von 5G eine Vielzahl von Nutzern innerhalb eines kleinenRadius gleichzeitig solche datenintensiven Anwendungen nutzen können. EMBBermöglicht Virtual- und Augmented Reality-Anwendungen - beispielsweise inmitteneines Konzertes oder eines Sport-Events. Bei den Olympischen Winterspielen 2018in Südkorea hat Huawei bereits das Potenzial von 5G und EMBB aufgezeigt.Virtual-Reality-Live-Berichterstattungen erzeugten ein "hautnah-Erlebnis", auchfür Zuschauer außerhalb der Austragungsstätten.3. Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC)5G ebnet den Weg für URLLC-Anwendungen, die auf eine robuste Kommunikation("Ultra Reliable") sowie minimale Latenzzeiten im Bereich von maximal einerMillisekunde ("Low Latency") angewiesen sind. Neben geringenAusfallwahrscheinlichkeiten und minimalen Latenzen zählen niedrige Fehler- undPaketverlustraten sowie eine hohe Mobilität der Netzteilnehmer (Bewegung derObjekte innerhalb oder zwischen Funkzellen) zu den zentralen Vorteilen vonURLLC. URLLC erschließt dabei eine komplett neue Klasse an Anwendungsfällen:Dienste, die nicht ausfallen dürfen und kürzeste Antwortzeiten benötigen.Zentrale Anwendungsfelder liegen dabei im Verkehrs- und Automobilsektor(automatische Fahrassistenten und autonomes Fahren), in der Industrie("Predictive Maintainance" von Industrieanlagen oder "Cloud Robotics") sowie imGesundheitsbereich mit "Digital Health" und ferngesteuerter Chirurgie(Telemedizin).Marcel Tietjen, Partner bei BearingPoint: "Netzwerkbetreiber stehen nun vor derzentralen Entscheidung, welche Rolle sie in der 5G-Ära für sich beanspruchenwollen. Verharren sie in der passiven Rolle des Erfüllungsgehilfen oderergreifen sie die Differenzierungspotenziale und werden zu einem aktivenGestalter? Entscheiden sie sich für ersteres, setzten sie langfristig ihreZukunft aufs Spiel. 