BearingPoint-Marktumfrage / Green Bond Survey 2019: Finanzinstitute setzen auf grüne Anleihen - trotz struktureller Defizite

Frankfurt am Main (ots) -- Aktuelle Umfrage unter Finanzinstituten: 89 Prozent derBefragten sind überzeugt, dass Green Bonds in Zukunft einewesentliche Rolle bei der Refinanzierung von Finanzinstitutenspielen werden.- Lediglich 39 Prozent sehen sich in der Lage, geeignete Assetsund Projekte für Green Bonds Transaktionen zu identifizieren.- Die Mehrheit der Teilnehmer (56 Prozent) gibt zu, dass es deneigenen Produkten und Dienstleistungen an ökologischerNachhaltigkeit mangelt.Green Bonds werden als Megatrend im Finanzwesen gehandelt.Finanzinstitute weisen jedoch noch große Defizite im Bereich diesergrünen Anleihen vor - insbesondere in der Leistungsfähigkeit dereigenen Systeme sowie bei den Produkten und Dienstleistungen, die sieanbieten. Das zeigt der aktuelle Green Bond Survey 2019* vonBearingPoint, eine Befragung von Experten, die in Finanzinstitutendes deutschsprachigen Raums arbeiten. Die unabhängige Management- undTechnologieberatung hat die große Anzahl der Erstemissionen von GreenBonds auf dem deutschen Markt zum Anlass für die aktuelle Umfragegenommen."Die Ergebnisse des Green Bond Survey 2019 zeigen, dass in denbefragten Finanzinstituten durchaus strukturelle Herausforderungenund Defizite vorliegen. In den kommenden Jahren werdenkosteneffiziente Lösungen benötigt, um die hohe Nachfrage derInvestoren bedienen zu können", so Stefan Schütt, verantwortlicherPartner für den Bereich Finance & Regulatory bei BearingPoint.Der Wille ist da: großer Handlungsbedarf zur Behebung vorhandenerDefiziteNur 39 Prozent der Befragten stimmen der Aussage uneingeschränktzu, dass nachhaltige Posten in den bestandsführenden Systemenproblemlos aufzufinden sind. Hinzu kommt, dass etwas mehr als dieHälfte (56 Prozent) der Experten angeben, dass das heutige Produkt-und Serviceangebot des eigenen Instituts nicht die Voraussetzungenfür zukünftige grüne Emissionen erfüllt.Warum entscheiden sich dann immer mehr Finanzinstitute für dieAusgabe von Green Bonds? Hierbei stellt die große Mehrheit derTeilnehmer externe Faktoren wie Investorennachfragen (83 Prozent),Diversifikationsaspekte (83 Prozent) sowie Marketinggesichtspunkte(61 Prozent) einer solchen Emission heraus. 78 Prozent der Teilnehmersehen die grünen Anleihen sogar als einen elementaren Bestandteil derfirmenweiten Nachhaltigkeitsstrategie und der sozialen Verantwortungdes eigenen Unternehmens gegenüber der Gesellschaft.Green Bonds als wesentlicher Bestandteil des Refinanzierungsmixesvon Finanzinstituten"Mit jährlich zweistelligen Wachstumsraten hat sich der Markt fürnachhaltige Finanzanlagen von einem Nischenphänomen zu einemmassentauglichen Investmentmarkt entwickelt. Insbesondere das Segmentder Green Bonds wächst seit Jahren überproportional", so Marc vonScheliha, Senior Manager und Verantwortlicher für den BereichSustainable Finance bei BearingPoint. 89 Prozent der Befragten sinddaher davon überzeugt, dass die grünen Anleihen zukünftig einwesentlicher Bestandteil des Refinanzierungsmixes des eigenenInstituts sein werden. Außerdem bestätigten 78 Prozent, dass dieFinanzinstitute dabei auch die erhöhte Komplexität beimAusgabeprozess im Vergleich zu konventionellen Bonds in Kauf nehmen."Die Berücksichtigung von ökologischen wie sozialenNachhaltigkeitsaspekten ist für BearingPoint ein wesentliches Elementeiner tragfähigen Zukunftsstrategie, speziell für die immer wiedervon Skandalen geplagte Finanzindustrie", sagt Stefan Schütt. "Dievorliegende Green Bond Studie reiht sich dabei nahtlos in unserenAnsatz ein, unser Beratungsprofil für Sustainable Finance weiter zuschärfen. Als BearingPoint bauen wir dabei neben der strategischenPerspektive vor allem auf unsere Expertise im Bereich Regulatorik.Nicht zuletzt der Aktionsplan für Sustainable Finance derEuropäischen Union zeigt, dass wir uns damit auf dem richtigen Wegbefinden", so Finanzexperte Schütt.Über Green BondsGreen Bonds sind von Banken, Unternehmen oder öffentlichenInstitutionen begebene Anleihen, die einem nachhaltig orientiertenAnleger klimabezogene Investitionsmöglichkeiten bieten sollen. GreenBonds verfügen dabei über die gleichen Merkmale wie konventionelleAnleihen mit dem Unterschied, dass die Einnahmen aus der Anleiheausschließlich zur (Re-)Finanzierung von Projekten verwendet werdendürfen, die klare klimabezogene Lösungen bieten und positiveAuswirkungen auf die Umwelt haben. Die Auswahl an förderungswürdigengrünen Projekten ist dabei breit gefächert und schließt insbesonderedie Themenbereiche erneuerbare Energien, Energieeffizienz undMaßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes ein.*Über die Green Bond Marktumfrage 2019Im Zeitraum 24. Januar bis 24. Februar 2019 führte BearingPointeine Marktumfrage zur Bedeutung von Green Bonds für Finanzinstituteunter Experten aus 15 Finanzinstituten im deutschsprachigen Raumdurch. Die Studienergebnisse wurden unter dem Titel Quo vadis GreenBond - Results from the BearingPoint Green Bond Survey 2019zusammengefasst. Fordern Sie hier die Ergebnis-Präsentation an:sustainablefinance@bearingpoint.com.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen unterstützt seine Kunden sowohl bei strategischen alsauch technologischen Herausforderungen rund um die Transformationihres Unternehmens. BearingPoint agiert dabei in vier Bereichen:Consulting, Solutions, Business Services und Ventures. Consultingumfasst das klassische Beratungsgeschäft; Solutions entwickelt eigeneSoftware-Lösungen für die Bereiche Digitale Transformation, AdvancedAnalytics und regulatorische Anforderungen; Business Services bietetUnternehmen Dienstleistungen auf Basis der Software-Lösungen;Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von Start-ups voran.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führendenUnternehmen und Organisationen. Weitere Informationen:
Homepage: www.bearingpoint.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint
Twitter: @BearingPoint_de