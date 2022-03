BearingPoint CFO 4.0-Studie: Datengesteuerte Unternehmen sind die besseren Entscheider

Frankfurt am Main (ots) -Datengesteuerte Unternehmen berichten über signifikante Verbesserungen bei ihrer Entscheidungsfähigkeit und ihrer Anpassungsfähigkeit an interne und externe Herausforderungen sowie Veränderungen. Allerdings bezeichnen sich selbst nur 28 Prozent der Unternehmen als datengesteuert.In seiner aktuellen CFO 4.0-Studie beschäftigt sich BearingPoint mit datengesteuertem Finanzwesen und Technologien. Die Studie bietet Einblicke in die Art der verwendeten Daten und Technologien, die Vorteile, die Unternehmen daraus ziehen, sowie spezifische Anwendungsbereiche in Controlling, Rechnungswesen und Treasury.Blockchain, Event Streaming und Data Lakes & Co müssen ihr Potenzial in CFO-Funktionen erst noch entfaltenLaut der Umfrageergebnisse bezeichnen sich nur 28 Prozent der Teilnehmer selbst als datengesteuert, was bedeutet, dass sie datengesteuerte Tools für mehrere oder die meisten ihrer geschäftlichen Anwendungsfälle implementiert haben. Advanced Analytics ist die Technologie mit der höchsten Einsatzhäufigkeit; 96 Prozent der Befragten stuften Advanced Analytics entweder als bereits implementiert oder als relevant für ihr Unternehmen ein. Modernere und anspruchsvollere Technologien wie Blockchain, Event Streaming und Data Lakes müssen ihr Potenzial in CFO-Funktionen erst noch entfalten.Im Vergleich zu den Ergebnissen der Studie aus dem Jahr 2020 sind die Integrationsfähigkeiten nach wie vor ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Technologie. Gleichzeitig haben Sicherheit und Cloud-basierte Lösungen im letzten Jahr deutlich an Priorität gewonnen."Immer mehr Daten fallen in den Zuständigkeitsbereich des CFO. In Zukunft wird nicht die Verfügbarkeit von Informationen die große Herausforderung sein, sondern die zunehmende Datenmenge. Rechnungswesen, Controlling und Treasury sind gefordert, qualifizierte Informationen in Big-Data-Umgebungen zu identifizieren und zu nutzen", kommentiert Stefani Rahmel, Partnerin Finance & Risk bei BearingPoint.Bessere Betrugsprävention, Risikomanagement und BargeldverwaltungDie Studie befasst sich auch mit technologischen Entwicklungen wie der kontinuierlichen und vorausschauenden Buchführung (Continuous and Predicitve Accounting), die darauf abzielt, Echtzeit-Einsichten und Automatisierung in Buchhaltungsabteilungen zu ermöglichen, den Tätigkeitsbereich der Buchhalter auf wertschöpfende Aufgaben zu verlagern und die Organisationsstruktur zu verändern. Zwei Anwendungsszenarien aus der Arbeit von BearingPoint mit Kunden zeigen Beispiele für die Implementierung dieser Technologien.Im Controlling ist die erweiterte Planung und Analyse (xP&A) eine Methode, die es den Unternehmen ermöglicht, integriert zu planen und die Planung mittels weiterer Analysen zu unterstützen. Beispielsweise können mittels statistischer Analyseverfahren Trends und saisonale Schwankungen identifiziert und die Ergebnisse für die Planung nutzbar gemacht werden. Dies führt zu Erkenntnisgewinnen sowie einer effizienteren (schnellere Planungszyklen) und effektiveren (zuverlässige zukünftige Ressourcenallokation) Planung.Die jüngsten Fortschritte bei den Datentechnologien kommen im Treasury auch der Betrugsprävention, dem Risikomanagement und dem Cash Management zugute, so dass sich die Mitarbeiter des Treasury stärker auf strategische, wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können, während sie gleichzeitig die Risiken mindern und die Effizienz in einem zeitkritischen Umfeld steigern."Treasurer haben heute die Aufgabe, die Innovationstreiber für die Finanzprozesse von Unternehmen zu sein. Dazu gehören Echtzeit-Einblicke in globale Bargeldpositionen, die Verwaltung von Krediten über alle Bankkonten hinweg und die Fähigkeit, Geld innerhalb eines Tages dorthin zu transferieren, wo und wann es benötigt wird. Um das zu realisieren, müssen Treasurer wissen, wie sie neue Technologien wie robotergestützte Prozessautomatisierung, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Advanced Analytics effektiv einsetzen können", sagt Alexander Odenthal, Partner Treasury bei BearingPoint.Der BREXIT und die COVID-19-Pandemie haben die Notwendigkeit für Unternehmen verstärkt, sich an starke Veränderungen anzupassen und gleichzeitig eine hohe Entscheidungsqualität zu wahren oder auszubauen. Obwohl Erfahrung ein wertvoller Faktor ist, wenn es darum geht, in solchen Situationen den nächstbesten Schritt zu tun, berichteten datengesteuerte Unternehmen über mehr Erfolg in diesem Bereich, nachdem sie fortschrittliche Technologien an den Besprechungstisch gebracht hatten."Der globalisierte, komplexe und unsichere Markt ist ein treibender Faktor für Unternehmen, sich mehr finanzanalytische Fähigkeiten anzueignen, um schnellere und qualitativ hochwertigere Entscheidungen treffen zu können", resümiert Johannes Vogel, Director Finance & Risk bei BearingPoint.Über die StudieDie BearingPoint-Studie "CFO 4.0" hat die digitale Transformation der CFO-Funktion bei Unternehmen in Europa, Asien und Nordafrika untersucht. Insgesamt wurden CFOs und Finance-Führungskräfte von 256 Unternehmen befragt, darunter Unternehmen aus Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, die Schweiz und Portugal, sowie aus Marokko und Südostasien. Ziel der Studie ist es, Einblicke in den aktuellen Stand der Digitalisierung der CFO-Aufgaben zu geben und das Verständnis dafür zu verbessern, wie durch digitale Lösungen Mehrwert im Unternehmen geschaffen werden kann. Da dies die zweite von BearingPoint durchgeführte Studie in Folge zu diesem Thema ist, konnte in der aktuellen Studie eine Zwei-Jahres-Zeitreihenanalyse modelliert werden.Die gesamte Studie finden Sie unter: https://www.bearingpoint.com/de-de/unser-erfolg/insights/cfo-40-studie-2021-teil-2/Die Infografik anbei ist für redaktionelle Zwecke frei verwendbar. Wir bitten um Quellennachweis: BearingPoint.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft, dessen Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology umfasst. Im Bereich Business Services bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus. Im dritten Bereich entwickelt BearingPoint gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.