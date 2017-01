BearingPoint Berater reisen klimaneutral / Die Unternehmensberatung setzt mit fortlaufender Förderung eines Waldschutz-Projekts in Brasilien eine der Empfehlungen des Pariser Klimaschutzabkommens um

Frankfurt am Main (ots) - Trotz steigender globaler Vernetzungnehmen Geschäftsreisen nur bedingt ab, da oftmals die persönlichePräsenz vor Ort gefordert ist. Das bedeutet aber vor allem auch eineBelastung für die Umwelt. Die Management- und TechnologieberatungBearingPoint hat daher vor zwei Jahren angefangen, die damitverbundenen CO2-Emissionen zu kompensieren. In diesem Zusammenhanghat das Unternehmen nun wiederholt seine komplettenGeschäftsreiseaktivitäten in Deutschland klimaneutral gestellt.Dies erfolgte im Rahmen des Florestal Santa Maria Projekts(http://www.forestcarbongroup.de/?id=486): Durch den Erhalt vonCO2-Zertifikaten über Aufforstungs- und Renaturierungsmaßnahmenschützt BearingPoint elf Hektar tropischen Regenwald. Damit folgt dasBeratungshaus einer Empfehlung des Pariser Klimaabkommens, dessenAusgestaltung auch bei der UN-Klimakonferenz 2016 in Marrakesch imMittelpunkt stand. BearingPoint fördert die Initiative schon seit2014. Das Projekt umfasst insgesamt über 70.000 Hektar von tropischenRegenwäldern in der brasilianischen Region Mato Grosso und beruht aufdem von der UN geförderten REDD-Mechanismus (Reduced Emissions fromDeforestation and Forest Degradation). Primäres Ziel des Projekts isteine nachhaltige Mehrfachnutzung des Waldes. Auch auf der Konferenzin Marokko waren REDD-Projekte zum Waldschutz ein wichtigerDiskussionspunkt, da sie nicht nur die Waldzerstörung bekämpfen,sondern auch ein nachhaltiges Wachstum in Entwicklungsländernfördern."Der Wälderschutz ist eine zentrale Maßnahme im Kampf gegen denKlimawandel. BearingPoint hilft durch sein Engagement die natürlichenCO2-Speicher in Biomasse und Böden im Amazonasregenwald zu erhalten.Dadurch wird die globale ökologische Infrastruktur bewahrt undgleichzeitig die ökonomische und soziale Entwicklung in der MatoGrosso Region gefördert. Auch natürliche Funktionen, wie dieRegenbildung, bleiben dadurch intakt", erklärt Michael Sahm, DirectorBusiness Development von CO2OL, dem Spezialisten für betrieblichenKlimaschutz der ForestFinest Consulting GmbH.Nachhaltiges Handeln als Teil der UnternehmenskulturDie CO2-Bewertung umfasst bei BearingPoint Flug- und Bahnreisensowie alle Fahrten mit Mietwagen, Firmenwagen, Taxen und dienstlicheFahrten mit dem Privat-PKW. Um einen positiven Gesamtbeitrag zurCO2-Reduktion zu leisten, hat BearingPoint 2016 insgesamt 5.267Tonnen CO2 kompensiert. Unterstützt wurden die Berechnungen vomeigens entwickelten CO2-Emissionsrechner "LogEC"(http://ots.de/19QmX). Dieser setzt einen neuen Maßstab hinsichtlichdes Umfangs und der Genauigkeit der Daten und wird sonst vorwiegendin der Logistikbranche eingesetzt. Durch den internationalanerkannten "Verified Carbon Standard" (VCS) wurden die Ergebnisseschließlich final begutachtet."Unsere gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmenveranlasste uns dazu, aktiv und transparent unseren Beitrag zumglobalen Klima- und Umweltschutz zu leisten. Durch das Kompensierenunserer CO2-Emissionen und das Reduzieren der allgemeinenReisetätigkeit konnten wir die Dienstreisen klimaneutral stellen.Dieses Engagement wollen wir auch in den kommenden Jahren weitervorantreiben. Nachhaltigkeit zählt neben Digitalisierung undRegulierung zu unseren drei großen Beratungsschwerpunkten und iststark in unserer Unternehmenskultur verankert", kommentiert KaiWächter, Geschäftsführer bei BearingPoint und verantwortlich fürCorporate Social Responsibility.Über BearingPointBearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich diewirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern und die darausentstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und individuelleLösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel,der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichenVerwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn sie mit unszusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- undFachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenenProdukt-Entwicklungen, um unsere Lösungen an die individuellenFragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche,ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskulturund hat zu nachhaltigen Beziehungen mit vielen der weltweit führendenUnternehmen und Organisationen geführt. Unser globalesBeratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstütztKunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen füreinen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comToolbox: http://toolbox.bearingpoint.com/de/nachhaltigkeit/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BE_DACHPressekontakt:Alexander BockManager CommunicationsTel.: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comTwitter: @BE_DACHOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell