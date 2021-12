Bear Creek Mining Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Bear Creek Mining, ein Unternehmen aus dem Markt "Edelmetalle und Mineralien", notiert aktuell (Stand 10:08 Uhr) mit 1.19 CAD sehr deutlich im Plus (+3.92 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Venture.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bear Creek Mining einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bear Creek Mining jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Bear Creek Mining als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bear Creek Mining vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 4,5 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 278,15 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1,19 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Bear Creek Mining. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Bear Creek Mining daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Bear Creek Mining von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Bear Creek Mining-Aktie ein "Hold"-Rating.