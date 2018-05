Beantragung eines Bankkredits - Tipps und Tricks für Existenzgründer, Selbstständige und mittelständische Unternehmer (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wer keine finanziellen Rücklagen hat, sichaber trotzdem selbstständig machen oder als Chef seinmittelständisches Unternehmen modernisieren will, dem hilft in derRegel erst einmal ein Bankkredit weiter. Helke Michael verrät Ihnen,nach welchen Kriterien so ein Kredit vergeben wird und wie Sie sichauf den Vergabeprozesss richtig vorbereiten.Sprecherin: Ob und zu welchen Konditionen Sie einen Kredit gewährtbekommen, hängt immer davon ab...O-Ton 1 (Dr. Otto Beierl, 25 Sek.): "...ob Sie nach EinschätzungIhrer Bank künftig die vereinbarten Zinsen und Tilgungen zahlen, aberauch all Ihren anderen finanziellen Verpflichtungen ordnungsgemäßnachkommen können. Das wiederum macht die Bank einerseits anhand derbisherigen und gegenwärtigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit undder Zukunftsaussichten Ihres Unternehmens fest. Im Fachjargon geht eshier um die eigene Bonität."Sprecherin: Sagt der Stellvertretende Präsident desBundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands undVorstandsvorsitzende der LfA Förderbank Bayern Dr. Otto Beierl. Wereinen Kredit beantragen will, sollte sich deshalb immer gut auf dieGespräche mit der Bank vorbereiten:O-Ton 2 (Dr. Otto Beierl, 24 Sek.): "Überlegen Sie sich vorabschon einmal, was Ihre Verhandlungsziele und Strategien sind undwelche überzeugenden Argumente und Antworten Sie auf mögliche Fragenhaben. Auch die wichtigsten Unterlagen sollten Sie gut aufbereitetund griffbereit bei sich haben. Zeigen Sie, dass sie einverantwortungsbewusster und vertrauensvoller Geschäftspartner sind,dann werden Sie Ihren Bankberater überzeugen."Sprecherin: Für Existenzgründer, Selbstständige undmittelständische Unternehmer gibt's bei den Förderbanken übrigensdiverse öffentliche Finanzierungshilfen. Wenn Sie mehr dazu wissenmöchten:O-Ton 3 (Dr. Otto Beierl, 41 Sek.): "Anlaufstelle ist in der Regelimmer die Hausbank, über die sowohl die Beantragung, als auch dieAuszahlung der Förderung erfolgt. Als Hausbank kommt dabei jedePrivatbank, Genossenschaftsbank oder Sparkasse infrage, bei der SieFirmenkunde sind. Ihre Hausbank prüft dann Ihr Vorhaben und IhreBonität, hilft Ihnen bei der Antragsstellung und leitet den Antragweiter an die Förderbank. In Bayern wäre das die LfA. Wir prüfen dannden Antrag innerhalb weniger Tage und leiten Ihrer Hausbank daspassende Darlehensangebot zu. Die Hausbank schließt dann mit Ihnenden Darlehensvertrag und zahlt das Darlehen an Sie aus."Abmoderationsvorschlag: Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging undSie lieber noch mal alles in Ruhe nachlesen wollen: AlleInformationen und viele weitere konkrete Tipps zum Thema finden Sienatürlich auch im Internet unter www.voeb.de.Pressekontakt:Norman SchirmerTel.:030/8192163Mail:norman.schirmer@voeb.deOriginal-Content von: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), übermittelt durch news aktuell