Beamtenbund warnt vor Misstrauen gegenüber dem Staat

KÖLN (dpa-AFX) - Der Beamtenbund dbb hat vor wachsendem Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber dem Staat gewarnt.



"Es ist etwas ins Rutschen gekommen in Deutschland", sagte dbb-Chef Ulrich Silberbach der Deutschen Presse-Agentur unmittelbar vor der dbb-Jahrestagung, die am Montag in Köln beginnt. "Polizisten und Rettungskräfte werden auf offener Straße angegriffen", sagte Silberbach. "Der Staat wird gleichzeitig mit überzogenen Erwartungen und tief sitzendem Misstrauen konfrontiert." Silberbach forderte, diesen Entwicklungen verstärkt Dialog entgegenzusetzen. "Wir müssen als Gesellschaft raus aus den Echokammern und wieder miteinander ins Gespräch kommen", forderte er./bw/DP/zb