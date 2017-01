Beamtenbund warnt vor Missbrauch von Pensionsrücklagen

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um die Sicherung der Rente warnt der Beamtenbund dbb vor einer Zweckentfremdung der Milliardenrücklagen für die Beamten.



"Die Versorgungsrücklagen dürfen nicht zur Stabilisierung der Rentenversicherung missbraucht werden", sagte der dbb-Vorsitzende Klaus Dauderstädt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bund und Länder haben insgesamt zweistellige Milliardensummen für die Beamtenversorgung als Rücklage und in Fonds auf der hohen Kante.

Zur Bundestagswahl diskutieren die Parteien derzeit darüber, wie ein zu starkes Absinken des Sicherungsniveaus der gesetzlichen Rente künftig vermieden werden kann. Langfristig will unter anderem die SPD-Linke künftige Selbstständige, Beamte, Abgeordnete und Freiberufler in einer gemeinsamen Erwerbstätigenversicherung versichern.

Dauderstädt hielt diesem Konzept entgegen: "Es macht keinen Sinn, Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung zu zwingen." Auch den Verfechtern einer Erwerbstätigenversicherung inklusive Beamten müsse klar sein, dass Beitragsleistung und Rentenleistung im Einklang stehen. "Für die Rentenversicherung wäre die Aufnahme der Beamten finanziell deshalb gar kein Gewinn."

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, hingegen plädierte für "eine Erwerbstätigenversicherung unter Einbeziehung der Beamten". Zugleich sagte er: "Das würde aber nur für alle neu ins Erwerbsleben einsteigenden Beamten greifen und entfaltet nur in den kommenden Jahren langsam Wirkung."/bw/DP/stk