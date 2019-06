Beamtenbund und Gesamtmetall gegen Beschränkung für befristete Jobs

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Deutsche Beamtenbund (DBB) und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall haben sich gegen die geplante Reform bei sachgrundlosen Befristungen ausgesprochen.



Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach sagte der "Rheinischen Post" (Samstag), der öffentliche Dienst sei Spitzenreiter bei den sachgrundlosen Befristungen. Das sei ein Skandal.

Nach Ansicht von Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger geht die geplante Beschränkung der Befristungen "am eigentlichen Problem vorbei". In der Metall- und Elektroindustrie liege der Anteil an befristeten Arbeitsverhältnissen bei vier Prozent. Im staatlichen Hochschul- und Wissenschaftsbereich seien es mehr als 40 Prozent, im öffentlichen Dienst insgesamt 9,5 Prozent. "An den Privilegien für den öffentlichen Dienst will die Politik aber nichts ändern", sagte Dulger.

Silberbach meinte: "Bevor man für die gesamte Bundesrepublik - wie im Koalitionsvertrag vorgesehen - neue, undurchführbare Befristungsregeln erlässt, sollten die öffentlichen Arbeitgeber erst einmal das eigene Haus in Ordnung bringen." Laut Koalitionsvertrag will die Regierung den Anteil sachgrundloser Befristungen bei Firmen mit mehr als 75 Mitarbeitern auf 2,5 Prozent der Beschäftigten beschränken und die Höchstdauer dieser Befristungen von 24 auf 18 Monate verkürzen./brd/DP/zb