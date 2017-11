Beamte halten Druck auf Landesregierung aufrecht / Einspruch gegen Besoldung 2017

Hainburg (ots) - Der dbb Hessen hält den Druck auf dieLandesregierung in der Besoldungsfrage konsequent aufrecht. Wie HeiniSchmitt, Landesvorsitzender des dbb Hessen, auf der Sitzung dessenLandeshauptvorstands am 13. November in Frankfurt erklärte, ermuntertder dbb Hessen alle Beamtinnen und Beamten im Dienst des LandesHessen, der Kommunen und auch die Ruhestandsbeamten, gegen dieBesoldungsfestsetzung 2017 Widerspruch zu erheben, nachdem dasInnenministerium keinen Verzicht auf Rechtsmittel für das laufendeBesoldungsjahr erklärt hatte.Hintergrund ist, dass der dbb Hessen die Besoldung auch im Jahr2017 für nicht verfassungsgemäß hält, sondern die Unteralimentierungaus dem Jahr 2016 auch nach der unzureichenden Anpassung zum 1. Juli2017 fortwirke.Schmitt verweist in seinem Vortrag auf die drei anhängigenMusterverfahren von Beamten, die der dbb Hessen vor denVerwaltungsgerichten in Darmstadt, Frankfurt und Wiesbadenunterstützt und auf den Weg gebracht hat. Der dbb Hessen gehe davonaus, dass bei den drei angestrengten Verfahren im ersten Quartal 2018mit Verhandlungsterminen gerechnet werden könne.Pressekontakt:Thomas MüllerPressesprecher dbb Hessenpresse@dbbhessen.de01712015645Original-Content von: dbb Hessen beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell