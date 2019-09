BeagleBoard.org® führt BeagleBone® AI ein - die Überholspur, die künstliche Intelligenz an den Netzwerkrand bringt

Rochester, Michigan (ots/PRNewswire) - Die BeagleBoard.org®Foundation kündige heute die allgemeine Verfügbarkeit von BeagleBone®an, die neueste, schnellste, leistungsstärkste und bislangkostengünstigste Entwicklungsplatine von BeagleBoard.org®, die eineganz neue KI-Revolution ins Rollen bringt. BeagleBone® AI, die aufunserem bewährten Linux-Open-Source-Ansatz beruht, schließt die Lückezwischen kleinen Single-Board-Computern (SBCs) und leistungsstärkerenindustriellen Computern. Durch Einsatz des Texas InstrumentsSitara(TM) AM5729 Prozessors haben Entwickler Zugriff aufleistungsstarke maschinelle Lernfunktionen mit der Einfachheit desBeagleBone® Black-Header und mechanischer Kompatibilität.BeagleBone® AI verdeutlicht auf einfache Weise, wie künstlicheIntelligenz (KI) und maschinelles Lernen im Alltag Anwendung findenkönnen. Mit BeagleBone® AI können Entwickler von den digitalenSignalprozessor (DSP) TI C66x Cores und den Embedded-Vision-Engine(EVE) Cores auf dem Sitara AM5729 Prozessor profitieren. MaschinellesLernen wird durch einen optimierten TI Deep Learning (TIDL)Software-Framework und vorinstallierte Software-Tools unterstützt.Der Download und das Ausführen der aktuellsten Beispiele vonEdge-Interference-Algorithmen bzw. Anwendungen lassen sich mitwenigen Klicks erledigen."Diese Platine ist die Antwort auf den Wunsch unserer Community,die nächsten großen Fortschritte in der BeagleBoard.org®-Familie zuerleben", so Jason Kridner, Mitgründer der BeagleBoard.org®Foundation. "Sie bietet endlose Funktionen und Möglichkeiten, diebislang noch kein anderer Single-Board-Computer vorweisen konnte,unabhängig der offenen Hardware."Die Funktionen von BeagleBone® AI umschließen:- Funktioniert mit bestehenden BeagleBoard.org® BeagleBone®Cape-Zusatzkarten sowie vielen verfügbaren Cape-Zusatzkarten undGehäusen von Drittanbietern- Dual 1,5 GHz Arm® Cortex®-A15 Mikroprozessor-Subsystem- 2 C66x Floating-Point VLIW DSPs- 4 Embedded Vision Engines (EVEs), die von derTIDL-Software-Framework-Bibliothek für maschinelles Lernenunterstützt werden- 2x programmierbare Dual-Core-Echtzeit-Einheiten (PRU) Subsysteme (4PRUs insgesamt) für extrem latenzarme Steuerung undSoftware-generierte Peripheriegeräte- 2x Dual Arm® Cortex®-M4 Co-Prozessoren für Echtzeitsteuerung undVerwaltung vom Subsystem- IVA-HD Subsystem mit Support für 4K bei 15 fps H.264Kodierung/Dekodierung und andere Codecs bei 1080p60- Vivante® GC320 2D Grafikbeschleuniger- Dual-Core PowerVR® SGX544(TM) 3D GPU- BeagleBone® Black Header- und mechanische Kompatibilität- 1 GB RAM und 16 GB On-Board eMMC-Flash mitHochgeschwindigkeitsschnittstelle- USB Typ-C für Stromversorgung und SuperSpeed Dual-Role-Controller;und USB Typ-A Host- Gigabit Ethernet, 2,4/5 GHz WiFi und Bluetooth 4,2/BLE- microHDMI Video- und Audioausgang- Zero-Download "Out-of-Box"-Software-Erfahrung- TI Sitara(TM) AM5729 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584028-1&h=2925686179&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584028-1%26h%3D2012770134%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM5729%26a%3DAM5729&a=AM5729) Prozessor mit:"Wir sind überzeugt, dass diese Platine bei der alltäglichenAutomatisierung in industriellen, kommerziellen und häuslichenAnwendungen überragend sein wird", so Christine Long, ExecutiveDirector der BeagleBoard.org® Foundation. "Und dank der extremwettbewerbsfähigen Preisgestaltung ist diese Platine für jedenverfügbar. Sie wird die Branche grundlegend verändern."BeagleBone® AI kann als eigenständige Platine, einschließlichKühlkörper und Antenne, über die Hauptvertriebspartner vonBeagleBoard.org® bezogen werden. Bitte besuchen Siehttp://beaglebone.ai.Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen zurBeagleBoard.org® Foundation an Executive Director Christine Longunter christi@beagleboard.orgBeagleBoard.org® und BeagleBone® sind eingetragene Handelsmarkender BeagleBoard.org® Foundation, eine in den USA ansässigegemeinnützige 501c3-OrganisationSitara ist eine Handelsmarke von Texas InstrumentsFoto - https://mma.prnewswire.com/media/997165/BeagleBoard_AI.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/997164/BeagleBoard_Logo.jpgOriginal-Content von: BeagleBoard.org Foundation, übermittelt durch news aktuell