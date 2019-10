Beafon präsentiert 1. Smartphone für alle Altersgruppen

Peuerbach (ots) - Neues benutzerfreundliches Smartphone M6 ab November 2019erhältlichDie Beafon-Mobile GmbH ist als Anbieter von Handys unter dem Markennamen"Beafon" mit hoher Produkt- und Servicequalität in Deutschland erfolgreich. DerHandyhersteller hat jetzt sein neuestes Handy der Weltöffentlichkeitpräsentiert: Das M6 von Beafon ist ab November 2019 erhältlich, dieNeuentwicklung mit vollflächigem Display und völlig ohne Tasten war einlogischer weiterer Entwicklungsschritt, da Smartphone-Produkte mit wechselbarenBedieneroberflächen von Android- auf eine einfach zu bedienendeBeafon-Oberfläche mit zusätzlichen SOS-Sicherheitsfunktionen in Zukunft beiallen Altersgruppen stark an Bedeutung gewinnen. Laut jüngsten Studien haben 75Millionen Menschen in Europa kein Smartphone, die z.B. beim Online-Banking immerunverzichtbarer werden. "Das neue Smartphone ist ein wichtiger weitererEntwicklungsschritt", betont Reinhard Handlgruber, Gesamtverantwortlicher vonBea-fon Mobile.Durch die flexible und sehr einfache Umschaltmöglichkeit von einer StandardAndroid auf die einfach zu bedienende Beafon Bedieneroberfläche mit großen Iconsund großer Schrift ist das M6 für Nutzer aller Altersgruppen geeignet. Damitschafft Beafon die Symbiose von neuester Handytechnologie in stylischem Designmit leichter Bedienbarkeit. Durch ein großes vollflächiges Display mit 15,9 cmbietet das neueste Beafon-Smartphone eine noch übersichtlichereBenutzeroberfläche. Die Weiterentwicklung der SOS Notruffunktion zur Eingabefrei programmierbarer Telefonnummern und automatischer Positionserkennung setztneue Maßstäbe.Beafon M6 ab November 2019 im Handel erhältlichDas Modell M6 mit eigener Beafon Bedieneroberfläche wurde am Standort inÖsterreich entwickelt. Das neue Smartphone ist ab November 2019 um 169,- Euro imHandel erhältlich. Durch eine eigene Qualitätskontrolle steht Beafon für hoheQualität zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Bea-fon Mobile befindetsich auf Expansionskurs, 2019 wird erstmals die Rekordzahl von 500.000 Handysabgesetzt. Nähere Informationen unter www.beafon.comHervorragende Testergebnisse für Beafon MobiltelefoneDie Qualität der Beafon Mobilfunkgeräte werden durch aktuelle Testauszeichnungenbestätigt. Zuletzt wurde das Smartphone M5 von einer renommierten Zeitschriftmit der Note 1,3 (sehr gut) ausgezeichnet. Aktuell ist Beafon bereits die Nummer2 am deutschen Gesamtmarkt unter den Handy-Herstellern für Tastentelefone.Kontakt:Reinhard Handlgruberreinhard.handlgruber@beafon.comTel. +43 7276 2670 0Elisa Reitingerelisa.reitinger@beafon.comTel. +43 7276 2670 9911Original-Content von: Beafon Mobile Gmbh, übermittelt durch news aktuell