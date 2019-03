Beachvolleyball-WM 2019: ALDI Nord wird offizieller Frische-Partner

Finanztrends Video zu



mehr >

Hamburg (ots) - ALDI Nord schlägt in Hamburg auf: DerDiscount-Spezialist aus Essen wird offizieller Frische-Partner der"FIVB Beach Volleyball Weltmeisterschaften", die vom 28. Juni bis 7.Juli 2019 in Hamburg stattfinden. Damit betritt ALDI Nord neuesTerrain: Es ist die erste Kooperation mit einem Sport-Event derinternationalen Spitzenklasse.Die Beachvolleyball-WM des Weltverbands Fédération Internationalede Volleyball (FIVB) ist das sportliche Sommerhighlight 2019 - undALDI Nord ist mittendrin statt nur dabei. Wenn im traditionsreichenStadion "Am Rothenbaum" die 48 weltbesten Beachvolleyball-Teams vormehr als 10.000 Zuschauern um die begehrten Weltmeistertitel kämpfen,geht's heiß her - auf dem Spielfeld, aber auch auf denZuschauerrängen. Gut für alle Fans, dass ALDI Nord auf seiner großenAktionsfläche in unmittelbarer Nähe der Spielstätte für die nötigenErfrischungen sorgen wird.Als offizieller Frische-Partner des mit Spannung erwarteten Eventsversorgt ALDI Nord alle Fans an den Sommertagen mit Frische-Produktenaus dem bekannten ALDI Sortiment. Zwischen den insgesamt 208 Spielendes Turniers wird die Aktionsfläche direkt am Stadion der zentraleAnlaufpunkt für alle Beachvolleyball-Fans, um entspannt über dieSpiele zu plaudern.Bei der Partnerwahl für die Premiere im Sportsponsoring haben wiruns bewusst für das Sport-Großereignis in der Hansestadt entschieden."ALDI Nord und Beachvolleyball-WM - das passt einfach zusammen", sagtKay Rüschoff, Geschäftsführer Marketing. "Die Themen gesundeErnährung und Bewegung stehen bei uns stark im Fokus. AlsFrischepartner des Turniers können wir mit dieser Botschaft vieleMenschen aller Altersgruppen erreichen." Und der Rahmen mitspektakulärem Sport der internationalen Spitzenklasse sowieausgelassenen Fans in Partystimmung bilde die perfekte Kulisse dafür,erklärt Kay Rüschoff.Fortlaufend aktualisierte Informationen zum ALDI Engagement derFIVB Beachvolleyball-WM finden Sie während des Events online aufwww.aldi-nord.de/beachvolleyball.Pressekontakt:ALDI Nord Unternehmenskommunikation: Axel vom SchemmE-Mail: presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuell