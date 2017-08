Mainz (ots) - "Alles außer Fußball" könnte das Programm von "ZDFSPORTextra" am kommenden Wochenende überschrieben werden. Live, inZusammenfassungen und via Livestream präsentiert das Zweite vonFreitag, 25. August, bis Sonntag, 27. August 2017, eine ganze Reihevon Sport-Topevents.Los geht's am Freitagabend mit dem Beachvolleyball-Turnier derMajor-Serie im Hamburger Rothenbaum-Stadion. Reporter Martin Hüsener- fachkundig unterstützt von Olympiasieger Julius Reckermann -kommentiert ab 20.00 Uhr im ZDF-Livestream das Halbfinale der Frauen.Das Finale können die Fans am Samstag, 26. August, live ab 13.45 Uhrim ZDF-Programm erleben. Direkt im Anschluss berichtet ZDF-ReporterNorbert Galeske von der Kanu-Sprint-WM in Racice. Die Rennen auf demRuderkanal der tschechischen Wassersport-Hochburg stehen bereits ab10.30 Uhr auch im ZDF-Livestream zum Abruf bereit. Beachvolleyballaus Hamburg findet sich mit dem Halbfinale und dem Finale der Männerum 10.00 Uhr bzw. 15.00 Uhr auch am Sonntag, 27. August, imZDF-Livestream-Angebot. Genauso wie die Rennen bei der Kanu-WM inRacice, die parallel zum Halbfinale in Hamburg ab 10.30 Uhr auf demProgramm stehen.Im Rahmen der langen Sportstrecke am Sonntag von 15.45 bis 19.00Uhr im ZDF-Hauptprogramm geht es zunächst live zur Reit-EM nachGöteborg. Gert Herrmann kommentiert den zweiten Umlauf und einmögliches Stechen im Einzelwettbewerb der Springreiter. FürModeration und Analyse steht Kristin Otto im Ullevi-Stadion derschwedischen Hafenstadt bereit. Eine umfangreiche Berichterstattungvon den weiteren Sport-Highlights des Tages folgt im Anschluss. Dazuzählen die Box-WM der Amateure in Hamburg, die Kanu-Sprint-WM inRacice, der Formel-1-GP von Belgien und die Hockey-EM in Amsterdam.Auf besonderes Interesse könnte auch das Basketball-Länderspielzwischen Deutschland und Frankreich stoßen. Das Freundschaftsspielist ein letzter Härtetest für die von den beiden NBA-Stars DennisSchröder (Atlanta Hawks) und Paul Zipser (Chicago Bulls) angeführtedeutsche Nationalmannschaft - vier Tage vor dem Start der EM inIsrael und der Türkei. Daniel Pinschower kommentiert dieZusammenfassung aus Berlin.Aus Berlin melden sich ab 17.05 Uhr auch die ZDF-Reporter PeterLeissl und Marc Windgassen, die live aus dem Olympiastadionzahlreiche Finals und Wettbewerbe des renommiertenLeichtathletik-Meetings ISTAF kommentieren werden. Dabei gibt es zweiWochen nach der WM ein Wiedersehen mit etlichen Stars aus London.Acht Weltmeister sind am Start, darunter Speerwurf-Held JohannesVettel. Von den deutschen Top-Athleten stehen vor allem dieDiskus-Brüder Harting, Shootingstar Konstanze Klosterhalfen undWM-Pechvogel Gesa Felicitas Krause, die Mehrkampf-MedaillengewinnerKai Kazmirek und Carolin Schäfer sowie die 4x100m-Frauenstaffel umSprint-Ass Gina Lückenkemper im Blickpunkt.Für Moderation und Interviews ist Norbert König im Einsatz.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell