Be smarter. Save Water. - Infos und Tipps rund ums Wassersparen (AUDIO)

Düsseldorf (ots) -Anmoderationsvorschlag:Manche Dinge macht man irgendwie automatisch, ohne groß darübernachzudenken: Zum Beispiel beim Zähneputzen oder Hände-Einseifen dasWasser laufen zu lassen. Das wird ja schon nicht so viel sein. KeinGrund also, seine alten, eingeschliffenen Gewohnheiten zu ändern,oder? Doch, sagen viele Nachhaltigkeitsexperten. Uwe Hohmeyerberichtet (zum Weltwassertag am 22. März).Sprecher: Es ist wirklich höchste Zeit, effizienter und bewusstermit der natürlichen Ressource Wasser umzugehen, sagt die HenkelNachhaltigkeitsexpertin Mareike Klein, denn...O-Ton 1 (Mareike Klein, 19 Sek.): "Das Wasser, dass dieErdoberfläche bedeckt, ist zum Großteil Salzwasser und nur zu etwadrei Prozent frisches Trinkwasser. Dazu kommt, dass heute siebenMilliarden Menschen auf unserem Planeten leben, die - etwas abstraktgesprochen - die Ressourcen von 1,5 Planeten verbrauchen. Das Problemjetzt dabei ist: Die Wasser- und Ressourcenvorräte vergrößern sichnicht."Sprecher: Aber die Bevölkerung wird in Zukunft noch weiterwachsen. Umdenken ist also angesagt, damit das Wasser nichtirgendwann knapp wird.O-Ton 2 (Mareike Klein, 21 Sek.): "Jeder von uns verbraucht bis zu250 Liter Wasser pro Tag - und davon wird so mancher Literverschwendet. Warum wird zum Beispiel beim Bodenwischen der Eimerimmer vollgemacht? Halb so viel Wasser reicht meistens auch. Richtigviel sparen kann man auch, wenn man die Waschmaschine nur vollbeladen anmacht. Das Gleiche gilt für den Geschirrspüler - derverbraucht wirklich deutlich weniger Wasser, als wenn man mit derHand spült."Sprecher: Auch beim Zähneputzen, Duschen und Baden gibt´s nochreichlich Einsparmöglichkeiten, wenn man zwischendurch öfter mal denWasserhahn zudrehen würde.O-Ton 3 (Mareike Klein, 41 Sek.): "Klicken Sie doch einfach mal imInternet auf unsere Seite smarterinitiative.de oder auf DeutschSMARTERINITIATIVE Punkt DE. Das ist eine Initiative von Henkel, diejede Menge Anregungen und Tipps bereitstellt, mit denen Sie in Ihremtäglichen Leben viel einsparen können. Wir bei Henkel arbeiten daran,unsere Produkte kontinuierlich nachhaltiger zu machen und siegleichzeitig zu verbessern. So haben wir zum Beispiel als erstesMarkenartikelunternehmen auf Phosphate in unseren europäischenGeschirrspülprodukten verzichtet. Diese entfalten auch bei niedrigenTemperaturen ihre volle Leistung und können so den Wasser- undEnergieverbrauch bei der Anwendung senken. Mit solchen Innovationenwollen wir unseren Verbrauchern dabei helfen, bis zum Jahr 2020 50Millionen Tonnen CO2 einzusparen."Sprecher: Mit einigen wenigen Klicks können Sie auf der Webseiteaußerdem Ihren ganz persönlichen Wasserfußabdruck ermitteln undkonkret rausfinden, wie viel Wasser Sie wirklich jeden Tag zuhauseverbrauchen. Glauben Sie mir: Sie werden ganz schön überrascht sein.Abmoderationsvorschlag:Und wenn Sie mal überprüfen wollen, wie hoch Ihr persönlicherCO2-Fußabdruck ist, klicken Sie doch einfach mal im Netz auffussabdruckrechner.henkel.de.Pressekontakt:Henkel AG & Co. KGaACorporate Media RelationsRabea LaakmannTelefon: +49 211 797-69 76E-Mail: rabea.laakmann@henkel.comOriginal-Content von: Henkel AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell