Be an Innovator 2017 - Wer sind die kreativsten Köpfe an den Unis? / Studierende mit digitalen und innovativen Projektideen können sich bis zum 31. März für den Award von BearingPoint bewerben

Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und TechnologieberatungBearingPoint ruft Studierende erneut dazu auf, sich am Ideen- undStart-up-Wettbewerb "Be an Innovator" (ehemals Be.Project) zubeteiligen. Gesucht werden innovative Projektideen, die zum Motto "GoDigital" passen. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von insgesamt12.000 Euro. Darüber hinaus wird das Siegerteam von den BearingPointExperten ein Jahr lang bei der Umsetzung ihres Projekts begleitet.Bis zum 31. März 2017 können Studierende von Universitäten undBusiness Schools aus Deutschland, Österreich, der Schweiz undRumänien noch zukunftsweisende und nachhaltig wirkende Projektideenunter www.bearingpoint.com/beaninnovator registrieren.Nach Eingang der Bewerbungen ermittelt BearingPoint dieFinalisten-Teams, die ihre Projektideen am 5. Mai 2017 vor einerausgewählten BearingPoint Jury präsentieren dürfen. Hier werden ineinem feierlichen Rahmen die Gewinner gekürt und die Preiseverliehen. Darüber hinaus bietet das Event den jungen Entwicklernausreichend Gelegenheit, sich mit anderen Start-ups sowie mit denBearingPoint Partnern und Coaches auszutauschen. Zur Vorbereitung aufdie finale Präsentation können die Finalisten-Teams auf Coachings undweitere Unterstützung seitens der Berater zurückgreifen.Internationaler Ideen-AustauschMit dem Wettbewerb unterstreicht das Beratungshaus seinEngagement, Nachwuchstalente und kreative Gründer bei derFinanzierung von Großprojekten im digitalen Umfeld zu unterstützen -langfristige Partnerschaften sind erwünscht. Der Wettbewerb fördertden Austausch von Ideen im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz undRumänien und bietet die Möglichkeit, diese innerhalb konkreterProjekte umzusetzen. Zudem findet dieses Jahr der Contest erstmaligdurchweg auf Englisch statt."Die letzten Wettbewerbe haben eindrucksvoll gezeigt, wie vielInnovationspotenzial und Kreativität in den Studierenden schlummert.Mit der Integration von Rumänien eröffnen wir einen neuen Horizont,der meines Erachtens für alle Beteiligten eine Bereicherungdarstellt. Durch die Fokussierung auf das Thema Digitalisierung sindwir am Herzschlag zentraler Fragestellungen der Gesellschaft als auchder Wirtschaft. Die Studierenden haben somit eine direkte Verbindungzu den Herausforderungen unserer Kunden und ich freue mich sehrdarauf, gemeinsam Lösungen zu formen", so Kiumars Hamidian, Leiterder Region GCR (Germany, Czech Republic und Romania) bei BearingPointund Vorsitzender der "Be an Innovator"-Jury.Die Vielzahl an Bewerbungen aus dem vergangenen Jahr zeigt dasgroße Interesse am Wettbewerb. Als Sieger ging 2016 das deutsche Team"EyeScan" von der Universität Mannheim hervor. Die Studierendenentwickelten eine App, die anhand der Frontkamera eines Smartphonesden Blick und die Bewegung der Augen erkennt und mithilfe vonBewegungsmustern die Navigation des Smartphones ermöglicht. AntonWachner und Barish Istipiler von Team "EyeScan" befinden sich seitihrem Sieg im vergangenen Mai in der nachfolgenden Coaching-Phase.Somit haben sie die Möglichkeit die App weiterzuentwickeln undschließlich als Start-Up zu realisieren.