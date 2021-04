"Be Bold": AXLOIE veranstaltet Online-Produkteinführung seiner Sport-Ohrhörer am 28. April

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - AXLOIE, eine innovative Marke für völlig kabellose Sport-Ohrhörer, veranstaltet am 28. April um 18:00 Uhr Pacific Standard Time (PST) eine virtuelle Produkteinführung. Unter dem Motto "Be Bold" ("Sei mutig") wird AXLOIE seine neuesten AXLOIE Ohrhörer vorstellen, die mit Intelligenz, solider Verarbeitung und Anpassungsfähigkeit aufwarten und jede Bewegung zu einer cleveren und uneingeschränkten Erfahrung machen.Be Bold: AXLOIE to Hold Sport Earbuds Online Launch on April 28AXLOIE ist eine kreative und mutige Marke, die sich darauf spezialisiert, Schwachstellen im Audioerlebnis bei Sport und Fitness aufzuheben und Produkte zu entwickeln, die den Nutzern während des Trainings neue Energie und Selbstvertrauen schenken. Diesmal geht die Marke noch einen Schritt weiter, um seinen Anwendern zu ermöglichen, das Beste aus sich herauszuholen und tatsächlich "mutig" zu sein. Wie sehen die Ohrhörer der Zukunft aus? Wofür kann man Earbuds außer zum Musikhören noch verwenden? Weitere Details werden beim Online-Launch bekannt gegeben.AXLOIE-Gründer August Chow, der selbst musik- und fitnessbegeistert ist, wird bei der Veranstaltung Ohrhörer vorstellen, die seiner Meinung nach die Zukunft prägen werden. August gründete AXLOIE im Jahr 2018 mit dem Ziel, die Mängel zu beseitigen, denen er beim Training begegnet ist. Er hofft, der wachsenden AXLOIE Nutzergemeinschaft zu einem gesunden Lebensstil zu verhelfen, der durch Musik bewegt und durch Sport motiviert ist. Die vollständig kabellosen Sport-Ohrhörer von AXLOIE heben Schwachstellen auf, verbessern das Nutzererlebnis und unterstützen das Workout.Jeder, der Spaß an Sport und einem aktiven Leben hat, ist eingeladen, an diesem mit Spannung erwarteten Online-Event teilzunehmen. Bitte besuchen Sie die Website von AXLOIE oder folgen Sie uns in den sozialen Medien, um weitere Informationen über die Veranstaltung zu erhalten.Produkteinführung: https://www.axloie.com/products-launch.htmlOffizielle Website: https://www.axloie.com/AXLOIE Amazon-Seite: https://www.amazon.com/axloieFacebook: https://www.facebook.com/Axloie/Instagram: https://www.instagram.com/axloie.usa/Twitter: https://twitter.com/AxloieOfficialYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHNXPsMV16pXGr-1zwYaF2AInformationen zu AXLOIEAXLOIE ist ein weltweit führender Anbieter von vollständig kabellosen Sport-Ohrhörern, die Fitnessbegeisterten ein angenehmeres Musikerlebnis bieten. Dank des erstklassigen Klangs der AXLOIE Bluetooth-Ohrhörer können Sie die Intuition und Dynamik beim Training regelrecht spüren. Die Marke hat ein Team professioneller technischer F&E-Talente aufgestellt, um bessere Bedingungen für technologische Innovation und Design zu schaffen, denen sie höchste Priorität einräumt, und um bahnbrechende Neuerungen in allen Bereichen zu fördern, die den Anwendern ein erweitertes und bereicherndes Nutzungserlebnis bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1490394/Be_Bold___AXLOIE_to_Hold_Sport_Earbuds_Online_Launch_on_April_28.jpgPressekontakt:Marketingmarketing03@axloie.com+86-18148558604Original-Content von: AXLOIE, übermittelt durch news aktuell