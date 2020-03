Die BeWo Plus Jugendhilfe aus Köln ist der Gewinner im Wettbewerb Beste Arbeitgeber Deutschlands in der Branche Gesundheit & Soziales 2020 in der Größenklasse bis 49 Mitarbeitende (FOTO)

Köln (ots) - Die Kultur entsteht im MiteinanderDie Auszeichnung Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales 2020 erhielt der KölnerJugendhilfe Träger gestern durch das internationale Forschungsinstitut GreatPlace to Work. Zudem erhielt die Kölner Organisation den Sonderpreis in derKategorie Qualifizierung der Mitarbeitenden."Die Auszeichnung steht für ein glaubwürdiges Management, das fair undrespektvoll mit den Beschäftigten zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikationder Mitarbeitenden und für einen starken Teamgeist", sagte Frank Hauser,Geschäftsführer bei Great Place to Work®, anlässlich der Preisverleihunggestern. Eine Auszeichnung, die uns stolz macht und verpflichtet, sagt OliverHeisch, der Gründer und Geschäftsführer der Organisation. "Die Prämierung istein Team-Preis und zeigt, dass unsere Fachkräfte das ihnen entgegen gebrachteVertrauen wertschätzen und die ihnen übertragene Verantwortung für ihrenWirkungsbereich verantwortungsvoll wahrnehmen."Die Bewertungsgrundlage für die Auszeichnung von Great Place to Work ist eineausführliche Befragung der Mitarbeitenden zu zentralen Arbeitsplatzthemen, wieVertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit und Wertschätzung,Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten undVergütung, sowie Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance.Zudem gibt die Geschäftsleitung den Juroren in einem Kultur-Audit ausführlichEinblick in die Maßnahmen und Angebote der Personalarbeit. Die Ergebnisse beiderInstrumente werden im Verhältnis von 2:1 gewichtet. Die Bewertung derMitarbeitenden steht somit im Vordergrund. Für diese Vergleichsstudie hat dasGreat Place to Work-Institut Daten von rund 300 Unternehmen ausgewertet. DieAuszeichnung steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung guter undattraktiver Arbeitsbedingungen. Die MitarbeiterInnen der BeWo Plus Jugendhilfebescheinigen ihrem Arbeitgeber in der Umfrage des Great Place to Work-Institutszu 100 Prozent Zufriedenheit mit der Art und Weise, wie ein Beitrag für dieGesellschaft geleistet wird und können ihren Arbeitgeber, sowie die von derOrganisation angebotenen Dienstleistungen nur weiterempfehlen. Nahezu alleMitarbeiter fühlen sich willkommen und schätzen es, Aufmerksamkeit undAnerkennung zu bekommen.Für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg bietet die BeWo Plus JugendhilfeIhren Mitarbeitenden bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildungen. 100 Prozent derMitarbeitenden äußern ihre Zufriedenheit mit diesem Konzept in der Aussage: "Mirwird Weiterbildung und Unterstützung für meine berufliche Entwicklungangeboten."Die Mitarbeitenden der BeWo Plus Jugendhilfe begleiten Kinder, Jugendliche undFamilien in herausfordernden Lebenssituationen. Es bestehen direkteZusammenhänge zwischen der erlebten Zufriedenheit am Arbeitsplatz, dem Angebotder Personalmaßnahmen und der Ergebnisqualität der Dienstleistung für dieKlienten, davon ist Oliver Heisch, der Geschäftsführer überzeugt."Die Zufriedenheit unserer Fachkräfte mit ihrem Arbeitgeber wirkt sicheins-zu-eins positiv auf die Empfänger der von uns angebotenen Dienstleistungenaus. Dies zeigen die Ergebnisse der regelmäßigen Evaluationen, die wir mit denLeistungsberechtigten durchführen."Eine Mitarbeitende der BeWo Plus Jugendhilfe fasst den Erfolg der Organisationwie folgt zusammen: "Herzlichkeit und Wertschätzung der Verantwortlichen undKollegInnen, Leidenschaft für das Arbeitsfeld und Unterstützung vonindividuellen Bedürfnissen."Termine für Pressegespräche (vorherige Anmeldung erforderlich) (in derSchillingstr. 20, 50670 Köln)Donnerstag, 19.März 2020 in der Zeit von 11.00 bis 13.00 UhrMontag, 23.März 2020 in der Zeit von 14.00 bis 16.00 UhrDienstag, 31.März 2020 in der Zeit von 16.00 bis 18.00 UhrKontakt:BeWo Plus Jugendhilfe gUGSchillingstr. 2050670 Köln-AgnesviertelOliver Heisch (Geschäftsführung)Tel: 0221-16997733Web: www.bewo-plus-jugendhilfe.dePressekontakt:Jannis HuhnTel. 0176-55785854Mail: fortbildung@bewo-plus-jugendhilfe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142037/4538298OTS: BeWo Plus Jugendhilfe gUGOriginal-Content von: BeWo Plus Jugendhilfe gUG, übermittelt durch news aktuell