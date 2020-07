Heidenheim (ots) - Die Lungenkrankheit SARS COVID-19 hat Lungenärztinnen und Lungenärzte in Deutschland noch mehr als alle anderen Fachgruppen schwierige und bisher unbekannte Herausforderungen beschert. Die ersten Wochen der Pandemie waren gekennzeichnet von Verunsicherung, Angst, fehlender Schutzkleidung, Mängeln des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Umorganisation der Patientenpfade, Sorge um die eigenen Mitarbeiterinnen sowie ein exponentiell anwachsender Fortbildungsaufwand. Die Lungenärztinnen und Lungenärzte schafften sich teilweise zu Wucherpreisen Schutzkleidung an, auf deren Kosten sie jetzt sitzen bleiben, und haben nach allen Kräften ihre Patienten versorgt. "Das Engagement der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wird international als ein Grund dafür angesehen, dass Deutschland bisher besser durch die Corona-Krise kam, als viele andere Länder.", ist sich der Vorsitzende des Bundesverbandes der Pneumologen (BdP), Dr. Frank Heimann, sicher."Nachdem inzwischen zwar die Zahl der frisch infizierten Patienten zurückgeht, nimmt jetzt dafür die Zahl der symptomatischen "post"-COVID-Patienten zu, die Maskenpflicht beschert gesteigerten Beratungsaufwand und somatoforme Atmungsstörungen haben Konjunktur.", stellt Dr. Frank Powitz, Vorstandsmitglied des BdP aus München, fest.Deshalb hat der BdP die KBV gebeten, den erhöhten Beratungs- und Versorgungsaufwand in einer eigenen Gebührenordnungsziffer (GOP) befristet in den EBM aufzunehmen. Der GKV Spitzenverband hat sich aber diesem Ansinnen mit schwachen und fadenscheinigen Argumenten verweigert. "Dies ist ein Schlag ins Gesicht für alle Ärztinnen und Ärzte, die sich unter Hintanstellung ihrer wirtschaftlichen Interessen und unter gesundheitlichem Risiko ihre Patienten versorgen", konstatiert Dr. Christian Franke, Vorstand des BdP. "Wieder einmal hat sich gezeigt, dass die Krankenkassen kein gesteigertes Interesse an einer besseren Versorgung der Versicherten zu haben scheinen", so Dr. Franke weiter.Momentan ist völlig unklar, wann eine 2. Welle der Pandemie die Lungenarztpraxen erreichen wird. Die fehlende Anerkennung und Unterstützung der intensiven pneumologischen Versorgung während der dramatischen ersten Wochen der Pandemie führt zu Enttäuschung und Frustration bei all denen, die wesentlich zum bisher international bestaunten positiven Verlauf der Corona-Krise in Deutschland beigetragen haben. Die Lungenärzte hierzulande sind weiterhin hoch motiviert ihren Beitrag zu leisten und für den weiteren Verlauf der Pandemie unverzichtbar.Gerade deshalb fordert der BdP den GKV Spitzenverband auf, dies zu würdigen (und zu honorieren!), statt das außerordentliche Engagement der Lungenärzte mit Ignoranz und Gleichgültigkeit in dieser schwierigen Zeit zu beantworten.Der Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner e.V. (BdP):Der Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner (BdP) ist ein Zusammenschluss von Fachärzten mit Schwerpunkt Pneumologie in Klinik und Praxis. Dem BdP gehört auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Pädiatrische Pneumologie e.V. an.Zu den Zielen des BdP gehört die Gestaltung von politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Sicherung der hohen Behandlungsqualität in der Pneumologie. Außerdem fördert der BdP die Qualifizierung seiner Mitglieder durch Fortbildungsveranstaltungen. Der BdP betreibt eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung über die Krankheitsbilder der Atemwege. Weitere Informationen zum BdP unter http://www.pneumologenverband.de .Pressekontakt:Pressekontakt: Michaela Wilde Pressereferentin BdP Fon 07321/94691-18 m.wilde@med-info-gmbh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/64712/4646332 OTS: Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner (BdP)Original-Content von: Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner (BdP), übermittelt durch news aktuell