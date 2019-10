Berlin (ots) -Erstmals hat der Bund deutscher Baumschulen am 15. Oktober 2019den "Nachhaltigkeitspreis der deutschen Baumschulwirtschaft" inBerlin verliehen. Im Rahmen des Kongresses "Grüne Städte für einnachhaltiges Europa: Stadt.Plant.Grün" überreichte RitaSchwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin imBundesumweltministerium, den mit 3000 Euro dotierten Preis an dieBaumschule Hinrichs."Mit dem Preis wollen wir einzelne Betriebe stellvertretend fürdie ganze Branche sichtbar machen. Denn nicht nur die Gehölze sindnachhaltig, sondern auch die Produktion in den deutschenBaumschulen", so Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer des BdB. "DerPreis dient auch dazu, dass sich die Betriebe darüber bewusst werden,welche Umweltleistungen sie in ihrer täglichen Arbeit erbringen.Viele Baumschulen leisten Vorbildliches im Bereich Nachhaltigkeit,machen sich das aber noch zu wenig bewusst."Die Baumschule Hinrichs aus Edewecht im Ammerland begreiftNachhaltigkeit dabei in umfassender Weise. Die Produktion inPflanztöpfen wird hochmodern durch einen geschlossenen Wasser- undNährstoffkreislauf vollzogen. Seit Jahren verwendet die Baumschulestark torfreduzierte Substrate. Zudem wird der Boden bevorzugt mitorganischen Substraten angereichert. Die innerbetrieblichenTransportwege werden fast ausschließlich mit Elektrofahrzeugenbetrieben. Und auch der Arbeitsschutz hat einen hohen Stellenwert,Arbeitsabläufe werden möglichst körperschonend durchgeführt. DiesesMaßnahmenpaket hat die Jury in hohem Maße überzeugt und zu ihremEntschluss geführt, den Preis an die Baumschule Hinrichs zu geben.Den 2. Platz belegte die Baumschule Lorberg aus Tremmen beiBerlin. Der Großbetrieb ist mit seiner Alleebaumproduktion durch dasAnlegen von Untersaaten neue Wege gegangen. Mit den qualitativhochwertigen Blühstreifen siedelt man jene Nützlinge an, dieSchädlinge an Bäumen gezielt bekämpfen können, was dem Einsatz vonPflanzenschutzmittel weiter reduzieren soll.Die Clematis-Baumschule Kruse aus Melle belegte den 3. Platz. DerSpezialbetrieb für Kletterpflanzen hat sich entschieden, jegliche Artvon Plastik aus seinen Verpackungen zu verbannen. Angesichts dergroßen Diskussion um die Vermüllung der Landschaft und der Meere mitPlastikartikeln hielt die Jury dies für ein herausragendes Beispiel,um im Versand wegweisend voranzugehen.Die Jury des BdB-Nachhaltigkeitspreises 2019 bestand aus Bernhardvon Ehren (Vorsitzender des Arbeitskreises Nachhaltigkeit im BdB),Reinhard Stock (Deutsche Bundesstiftung Umwelt), Professor BernhardBeßler (Landwirtschaftskammer Niedersachsen) und Professor HartmutBalder (Beuth-Hochschule Berlin)."Die Bandbreite der nominierten Betriebe hat gezeigt, dass dienachhaltige Produktion kein Privileg von großen Unternehmen ist,sondern von allen Baumschulen aktiv gelebt wird - egal, welche Größesie haben", so Guhl abschließend.Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.:Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständischeVereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretungder rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, dieBaumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähigzu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuellweit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 15 Landesverbändeunterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständischeBaumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sichunter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulenschaffen Leben". Seit 1993 ist der BdB zusammen mit weiterenVerbänden des Gartenbaus Gesellschafter der DeutschenBundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und ist an der Planung undUmsetzung von Bundesgartenschauen (BUGAs) und InternationalenGartenbauausstellungen (IGAs) beteiligt.www.gruen-ist-leben.dePressekontakt:Kerstin KuchmetzkiReferentin fürVerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24kuchmetzki@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell