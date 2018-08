Bazl legt Betriebsreglement des Flughafens auf

Zürich (awp/sda) - Die Diskussionen um die Leitplanken des Flughafens Zürich bekommen wieder neue Dynamik: Das neue Betriebsreglement 2017 und die neuen Fluglärmberechnungen in der Nacht werden ab nächster Woche öffentlich aufgelegt.

Ende Juli hatte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) Massnahmen gegen den Fluglärm in der Nacht angeordnet. Zugleich hatte das Bazl aber auch in Aussicht gestellt, die Lärmbelastungen in der Nacht

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten