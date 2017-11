Bazaar Berlin setzt sich seit 1962 für fairen und nachhaltigen Handel ein

Berlin (ots) -- Halle 15.1: breites Spektrum an Fair-Trade-Produkten- Bazaar Berlin unterstützt Zertifizierung Berlins alsFairtrade-Stadt- Workshops für Schulklassen zum Thema NachhaltigkeitUnter dem Namen "Partner des Fortschritts" ist der Bazaar Berlin,eine internationale Verkaufsmesse für Kunsthandwerk, Schmuck,Textilien und Wohnaccessoires, Anfang der 60er Jahre gestartet undsetzt sich seitdem für faire und ökologische Produktionsbedingungenein. Ob T-Shirts aus Biobaumwolle, Handtaschen aus Lederresten odervon syrischen Flüchtlingsfrauen gefertigter Schmuck - auch in diesemJahr sind wieder zahlreiche Aussteller aus aller Welt dabei, die ihreProdukte fair und nachhaltig produzieren. Zudem legen sie daraufWert, traditionelle Fertigungstechniken zu erhalten und gerade inwirtschaftlich benachteiligten Regionen den Menschen eineBeschäftigungs- und Einkommensperspektive zu bieten. Beim BazaarBerlin, der vom 08. bis zum 12. November auf dem BerlinerMessegelände stattfindet, widmet sich eine gesamte Halle dem ThemaFair Trade (Halle 15.1). "Die Besucherinnen und Besucher können aufder Messe direkt mit den Händlern ins Gespräch kommen, die häufig dieWaren selber herstellen", sagt Barbara Mabrook, Projektleiterin desBazaar Berlins. "So kann man sich genau erkundigen, woher dieRohstoffe kommen und unter welchen Bedingungen etwas gefertigtwurde."Berlin wird Fairtrade-StadtDer Bazaar Berlin setzt sich aber auch direkt dafür ein, das ThemaFair Trade voranzutreiben. So hat sich im vergangenen Jahr auf derMesse eine Gruppe von Vertretern aus Zivilgesellschaft, Politik undWirtschaft - darunter auch der Bazaar Berlin - zusammengeschlossen,um die Zertifizierung von Berlin als Fairtrade-Stadt voranzutreiben.Auf der Ebene der Berliner Bezirke haben sich bereitsCharlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Pankow und Tempelhof-Schönebergerfolgreich zertifizieren lassen. Nun soll auch die gesamte StadtBerlin Fairtrade Town werden und beispielsweise fair gehandelteProdukte in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen undLandesbetrieben anbieten. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von fairproduzierten Fußbällen, die bereits von Vereinen wie Hansa 07 e.V.eingesetzt werden. Denn gerade bei der Produktion von Fußbällen sinddie Arbeitsbedingungen häufig prekär: Die Bälle werden in Ländern wiePakistan vornehmlich in Handarbeit hergestellt. Kinderarbeit,Hungerlöhne und mangelnder Arbeitsschutz sind dabei keine Seltenheit.Das Aktionsbündnis Faires Berlin, das sich aus der SteuerungsgruppeFairtrade-Town Berlin und Steuerungsgruppe Friedrichshain-Kreuzberg,dem Landessportbund Berlin, dem BerlinerEine-Welt-Promotor*innen-Programm sowie dem Verein Weedzusammensetzt, will daher den Einsatz von Bällen, die unternachhaltigen und fairen Bedingungen hergestellt wurden, im BerlinerSport vorantreiben. Beim Bazaar Berlin gibt es die fairen Bälle auchzu kaufen. Außerdem erhalten Besucherinnen und Besucher nähereInformationen zum Fairtrade Town Berlin-Projekt (Halle 15.1, Stand216a)Workshops für SchulklassenDas Thema Fair Trade und Nachhaltigkeit wird auch bei denzahlreichen Workshops für Schulklassen eine große Rolle spielen. Soinformiert das Berliner Missionswerk am Beispiel von Äthiopien, wiewichtig ausreichend sauberes Wasser in Afrika ist - und was Menschenin Deutschland damit zu tun haben. Beim Workshop "Engagement Global,Bildung trifft Entwicklung" können die Kinder und Jugendlichen ausRecyclingmaterial Trommeln basteln. Außerdem lernen sie dieAuswirkungen von Altkleidersammlungen kennen, indem sie den Fußspureneines recycelten Kleidungstücks in Rollenspielen und Gesprächskreisfolgen. Beim Verein "future fashion forward" stehen spannendeForscher-Experimente auf dem Programm: Dort untersuchen dieSchülerinnen und Schüler die Rohstoffe unserer Kleidung und hören dieGeschichten der Menschen, die am Herstellungsprozess beteiligt sind.Über Bazaar BerlinAls "Partner des Fortschritts" im Jahre 1962 gestartet, findet dieinternationale Verkaufsausstellung für Kunsthandwerk, Schmuck,Textilien und Wohnaccessoires seit 2014 unter dem Namen "BazaarBerlin" statt. Rund 40.000 Besucher kommen alljährlich im November indie Messehallen am Berliner Funkturm, um außergewöhnliche Geschenkeaus aller Welt für sich und zum Verschenken zu erwerben. Veranstalterdes Bazaar Berlin ist die Messe Berlin GmbH.Mehr unter www.bazaar-berlin.de sowie auf Facebook und Instagram(Bazaar Berlin).Fotos in Druckqualität vom Bazaar Berlin finden Sie hier:http://www.bazaar-berlin.de/Presse/Fotos/Pressekontakt:Messe Berlin GmbHBritta WoltersPressereferentinMessedamm 2214055 BerlinTel.: +49 30 3038 2279Fax: +49 30 3038 912218wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell