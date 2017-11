Bazaar Berlin: Weihnachtsgeschenke für Weltenbummler

Berlin (ots) -- Einkaufen wie im Urlaub: rund 500 Aussteller aus 60 Ländern- Verkaufsmesse für Kunsthandwerk, Design, Naturwaren und FairTrade-Produkte- Neu beim Bazaar Berlin: nachhaltig produzierte Mode ausKambodschaEigentlich arbeitete Martina Augustin von Kawale.de in derTourismusbranche - bis sie ihre Liebe zu ungewöhnlichen Möbeln ausRecyclingmaterial entdeckte und einen Onlineshop gründete, über densie beispielsweise Lampen aus ausrangierten LKW-Scheinwerfernvertreibt. Mira Krispil aus Israel plagte sich jahrelang mitGesundheitsproblemen - bis sie in der Physiotherapie den WerkstoffPolymerclay entdeckte. Daraus erschafft sie nun farbenfroheSkulpturen und Accessoires, die ihr wieder neue Hoffnung geben undihren Kundinnen und Kunden jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern.Der Photovoltaiker Harald Schulz hatte angesichts der mangelndenStromversorgung in den Townships in Südafrika eine geniale Idee: Erentwickelte aus Einmachgläsern eine Solarlampe. Es sind Geschichtenwie diese, die jedes Produkt beim Bazaar Berlin zu etwas ganzBesonderem machen.Vom 08. bis zum 12. November öffnen sich wieder die Tore auf demBerliner Messegelände und Aussteller und Produzenten aus aller Weltladen zum Einkaufsbummel in außergewöhnlicher Basar-Atmosphäre ein.Die internationale Verkaufsmesse unterm Funkturm hat eine langeTradition: "Bereits in den 60er Jahren konnten unsere Besucherinnenund Besucher im exotischen Ambiente Geschenke für sich und ihreLieben kaufen", sagt Barbara Mabrook, Projektleiterin des BazaarBerlin. "Das war damals etwas ganz Besonderes. Wer fuhr in den Ferienschon nach Thailand oder Mexiko? Doch auch heute ist ein Besuch desBazaar Berlin immer noch ein unvergessliches Erlebnis - denn wo sonstkann man in fünf Tagen fünf Kontinente auf einmal erleben?"Faire und nachhaltige Mode aus KambodschaErstmals ist in diesem Jahr das Modern Ethnic Design Center (Halle12) auf dem Bazaar Berlin vertreten - dabei kooperieren in einerEntwicklungspartnerschaft die Messe Berlin und sequa GgmbH im Rahmendes develoPPP.de Programms des Bundesministeriums für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Ziel des Projektes ist die Aus-und Fortbildung von kambodschanischen Designerinnen und Designern, umnachhaltige und fair produzierte Kollektionen für den europäischenMarkt zu produzieren. Edle Seidenkleider, stylische Mäntel oderhochwertige Blusen - die Jungdesigner werden ihre Kreationen beimBazaar Berlin selbst präsentieren. "Für die Kollektionen werdenStoffe und Accessoires von lokalen Unternehmen verwendet, um dasKunsthandwerk und traditionelle Weber aus Kambodscha zuunterstützen", sagt die Modedesignerin Anne Lonnes, die dieKambodschaner in Sachen europäischer Modegeschmack vor Ort berät."Das Thema Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Wir wollen dasBewusstsein der kambodschanischen Designer daraufhin trainieren,sowohl bei der Stoffauswahl als auch bei der Fertigung ihrerKollektion. Einige der Designer haben sich auf natürliches Färben vonSeidenstoffen spezialisiert, andere experimentieren mit natürlichenFasern wie Banane oder Lotus."Exotische Shoppingmeile und Marktplatz der KulturenMehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher werden vom 8. biszum 12. November auf dem Berliner Messegelände erwartet. In achtHallen können sie beim Bazaar Berlin in einmaliger internationalerAtmosphäre rechtzeitig vor Weihnachten Geschenke einkaufen. DasAngebot reicht vom World Market mit exotischen Waren undlandestypischem Kunsthandwerk aus allen Kontinenten (Hallen 11.1, 13,14, 16- 18) über Art + Style mit individueller Mode, Schmuck undAccessoires (Halle 12) bis zu Natural Living mit vielen Produktenrund um ein gesundes Leben (Halle 15.1). Wer die AusstellungshalleLiving Africa sucht, muss nur dem Ruf der Trommeln folgen (Halle11.1) und in der Themenwelt Winter at Home (Halle 12) erwartet dieBesucher ein vorweihnachtliches Ambiente. Im Fair Trade Market inHalle 15.1 gibt es nicht nur fair gehandelte Produkte, sondern auchInformationen zu Entwicklungsprojekten in Asien, Afrika undLateinamerika und zur geplanten Zertifizierung Berlins als FairtradeTown.Das Wichtigste in Kürze:ÖffnungszeitenDie neuen Öffnungszeiten wurden an die Wünsche der Besucherangepasst: Mittwoch bis Samstag 10-20 Uhr, Sonntag 10-19 UhrOrtMessegelände Berlin, Hallen: 11.1, 12, 13, 14.1, 15.1, 16, 17, 18Eingänge (Tageskassen): Eingang Ost (Halle 14), Eingang Nord (Halle19)Ticketpreise 2017Eintrittskarte* (Tageskasse) 12,50 EUR, Eintrittskarte* ermäßigt fürSchüler und Studenten (Tageskasse) 9,50 EUR, Eintrittskarte * (onlineoder Coupon) 9,50 EUR, Schulklassen (Preis pro Schüler, einmaligerEintritt - kein Comeback-Ticket) 4,00 EURFreier Eintritt für Kinder bis 6 Jahre an allen 5 Messetagen.Samstag und Sonntag haben Kinder bis 14 Jahre in Begleitung vonErwachsenen freien Eintritt.*Jede der o.g. mit Sternchen markierten Eintrittskarten(Erstbesuch Mittwoch bis Samstag) ist ein Comeback-Ticket undberechtigt zu einem Zweitbesuch an einem Tag der Wahl ab 16 Uhr.Änderungen vorbehaltenÜber Bazaar BerlinAls "Partner des Fortschritts" im Jahre 1962 gestartet, findet dieinternationale Verkaufsausstellung für Kunsthandwerk, Schmuck,Textilien und Wohnaccessoires seit 2014 unter dem Namen "BazaarBerlin" statt. 