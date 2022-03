Baywa-Vorstand Marcus Pöllinger soll Chefposten in 2023 übernehmen

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Baywa soll im kommenden Jahr einen neuen Vorstandschef bekommen. Ab April 2023 soll das bisherige Vorstandsmitglied Marcus Pöllinger die Geschicke der Baywa verantworten, wie das SDax -Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Der bisherige Baywa-Chef Klaus Josef Lutz soll dann in den Aufsichtsrat wechseln.

Der Personalwechsel folgt einem Vorschlag der Bayerischen Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft, die mit 34,26 Prozent größter Baywa-Aktionär ist. Sie schlägt zudem vor, dass sich der bisherige Vorstandschef Lutz Aufsichtsratsvorsitzender werden soll. Der amtierende Aufsichtsratschef Manfred Nüssel hatte laut Mitteilung bereits 2018 angekündigt, nicht erneut für den Posten zu kandidieren. Klaus Josef Lutz führt die Baywa seit 15 Jahren. Sein designierter Nachfolger, Marcus Pöllinger, ist seit 2018 Mitglied des Vorstands./jcf/stk