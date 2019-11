Baywa: Investor vor Einstieg bei Erneuerbare Energie-Tochter

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Agrarhandelskonzern Baywa ist bei der Suche nach einem Investor für seine Erneuerbare Energie-Tochter im Endstadium.



Es seien mehrere attraktive Angebote von Investoren für Baywa r.e. renewable energy eingegangen, teilte die im Nebenwerteindex SDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in München mit. Diese wollten sich mit rund 49 Prozent an der Tochter beteiligen.

Der Baywa-Vorstand rechne mit einem kurzfristigen Abschluss des Bieterverfahrens. Dabei dürfte die Bewertung über den ursprünglichen Erwartungen liegen. Die Aufnahme des neuen Investors soll den Angaben zufolge im Rahmen einer Kapitalerhöhung erfolgen. Die 100-Prozent-Tochter setzte im vergangenen Jahr mehr als 1,5 Milliarden Euro um und hatte im April 1800 Mitarbeiter. Baywa-Aktien legten zuletzt um mehr als drei Prozent zu./jha/