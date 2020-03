Baywa Aktie: An einer entscheidenden Stelle!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Die Baywa-Aktie konnten in den letzten Tagen durch deutliche Kursgewinne auf sich aufmerksam machen. Zuvor war die Aktie ausgehend von dem am 14. Februar bei 28,95 Euro ausgebildeten Hoch in einen Abwärtstrend übergegangen. Er hat den Kurs am 16. März bei 20,70 Euro ein neues 2020er Jahrestief ausbilden lassen. Es konnte am 20. März durch den neuerlichen Rückfall auf 21,10 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



