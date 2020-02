Baywa Aktie: Großprojekt in den Niederlanden startet!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

In diesen Tagen will die Baywa AG mit dem Bau eines schwimmenden Solarparks in den Niederlanden beginnen. Es handelt sich bereits um das vierte Projekt dieser Art in den Niederlanden und gleichzeitig um das bisher größte seiner Art. Innerhalb von zwei Monaten soll auf dem Wasser ein Solarpark mit 27,4 Megawatt entstehen. Das macht das Ganze zum größten Solarpark in Europa, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



