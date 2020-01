Baywa Aktie: Baywa zahlt Millionenstrafe!

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Aufgrund von Preisabsprachen bei Pflanzenschutzmitteln hat das Bundeskartellamt kürzlich Bußgelder in einer Gesamthöhe von 154,6 Millionen Euro gegen sieben Großhändler verhängt. Unter den betroffenen Unternehmen ist auch Baywa, welches sich bereist auf ein Bußgeld in Höhe von 68,6 Millionen Euro mit dem Kartellamt verständigte. Andere betroffene Firmen kündigten hingegen bereits Einspruch an.

Erleichterung bei den Aktionären!

