Baywa AG: Da kann man nur noch staunen

Baywa AG, ein Unternehmen aus dem Markt "Handelsunternehmen und Distributoren", notiert aktuell (Stand 07:31 Uhr) mit 26,67 EUR etwas im Plus (+0.44 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Baywa AG haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Baywa AG schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Distributors - Consumer Staples auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,36 % und somit 1,42 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,94 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Baywa AG wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Baywa AG auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Baywa AG sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Baywa AG vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Baywa AG. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 32,67 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 23,04 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 26,55 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".