Baywa AG Aktie: Exakt am langfristigen Abwärtstrend!

Baywa AG Aktie | ISIN:DE0005194062 | WKN:519406

Aktuelle Situation im Tageschart in Euro: Bereits in 2015 lässt sich ein Abwärtstrend anlegen, welcher über die 2017er Hochpunkte bis heute hinab führt. Ende 2019 ist der Kurs von dieser Linie abermals abgeprallt und in den letzten Handelstagen kam es wieder zum Abprall. Damit stellt sich jetzt die Frage, ob es den Bullen der Baywa



