Baytex Energy: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Baytex Energy, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.04.2019, 12:56 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 2,26 CAD.

Unser Analystenteam hat Baytex Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Baytex Energy heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 60,71 Punkten, zeigt also an, dass Baytex Energy weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Baytex Energy auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,41). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Baytex Energy-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Baytex Energy-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 4,4 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (2,26 CAD) ausgehend um 94,69 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Baytex Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Baytex Energy verläuft aktuell bei 2,95 CAD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 2,26 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -23,39 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2,28 CAD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Baytex Energy-Aktie der aktuellen Differenz von -0,88 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".