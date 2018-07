Baytex Energy: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

An der Börse Toronto schloss die Baytex Energy-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 4,29 CAD. Die Baytex Energy-Aktie wird dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugeordnet.Unser Analystenteam hat Baytex Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,05 liegt Baytex Energy unter dem Branchendurchschnitt (60 Prozent). Die Branche "Oil, Gas & Coal" weist einen Wert von 68,34 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Weiterlesen...