Baytex Energy: Aufschrei, garantiert!

An der Heimatbörse Toronto notiert Baytex Energy per 10.10.2019, 20:02 Uhr bei 1.67 CAD. Baytex Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Unser Analystenteam hat Baytex Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,8. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Baytex Energy zahlt die Börse 19,8 Euro. Dies sind 80 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 100,27. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Baytex Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Sell" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Sell".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Baytex Energy-Aktie ein Durchschnitt von 2,17 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,66 CAD (-23,5 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (1,87 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,23 Prozent Abweichung). Die Baytex Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Baytex Energy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.