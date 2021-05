Bayshore Networks kündigt Applied Risk BV als seinen neuesten Channel-Partner an

Durham, North Carolina (ots/PRNewswire) - Bayshore Networks gab heute die Erweiterung seines Channels durch eine neue Partnerschaft mit Applied Risk BV mit Sitz in Amsterdam bekannt.Bayshore Networks freut sich, bekannt zu geben, dass Applied Risk BV, einer der führenden Spezialisten für industrielle Cybersicherheit in Europa und dem Nahen Osten, dem Netzwerk von Bayshore Channel Partnern beigetreten ist."Wir sind begeistert, dass wir einen talentierten Partner wie Applied Risk BV in unserer Familie von Channel-Partnern haben", sagte Kevin Senator, CEO von Bayshore Networks. "So wie Bayshores modulare industrielle Cybersicherheitsplattform wächst, so wächst auch unsere Partnerfamilie mit Tier 1 Level Partnern wie Applied Risk BV. Es gibt einfach kein besseres Kaliber von Lösungsanbietern im OT/ICS-Bereich als Applied Risk.""In dieser wachsenden Dynamik für Applied Risk wird die strategische Zusammenarbeit mit Bayshore unser Lösungsportfolio ergänzen, um die Cyber-Sicherheitslage unserer Kunden zu verbessern und kritische Operationen auf der ganzen Welt zu schützen", sagte Jalal Bouhdada, Gründer und CEO von Applied Risk. "Die innovativen Fähigkeiten von Bayshore werden uns optimal dabei unterstützen, Endpunkte zu sichern, sicheren Fernzugriff zu ermöglichen und OT-Cyber-Security-Richtlinien aktiv durchzusetzen."Informationen zu Bayshore NetworksBayshore Networks ist der führende Anbieter von aktiven industriellen Cybersecurity-Schutzlösungen, die speziell für OT/ICS-Umgebungen, Automatisierungsingenieure und Anlagenbetreiber entwickelt wurden. Das Unternehmen hat OTfuse, NetWall und OTaccess entwickelt, um den digitalen und physischen Sicherheitsrisiken zu begegnen, die die Sicherheit und Verfügbarkeit von OT/ICS-Netzwerken gefährden können. Die Lösungen von Bayshore schützen OT/ICS-Systeme, SCADA, industrielle Anwendungen, Maschinen und Mitarbeiter sicher vor Cyber-Bedrohungen. Bayshore Networks wird von ForgePoint Capital, Benhamou Global Ventures, Yokogawa Electric Corporation und Samsung Next unterstützt. Die Technologie von Bayshore ist bei GE Digital, Kimberly Clark, AT&T und anderen Unternehmen in der Prozessindustrie, wie z. B. in der Öl- und Gasindustrie, in der chemischen Industrie sowie bei Wasser- und Abwasserbetrieben im Einsatz. www.bayshorenetworks.comInformationen zu Applied Risk BVAls zuverlässiger Partner für industrielle Cybersicherheit ist Applied Risk bestrebt, die kritische Infrastruktur zu schützen, von der unsere Gesellschaft abhängt. Durch die Kombination von Cybersicherheitswissen und Erfahrung in der Betriebstechnologie bietet Applied Risk maßgeschneiderte Lösungen, die Anlagenbesitzer, Systemintegratoren und Zulieferer bei der Entwicklung, dem Einsatz und der Aufrechterhaltung eines cyber-resistenten Betriebs unterstützen. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Applied Risk ist weltweit tätig und hilft bei der Absicherung von Branchen wie Öl und Gas, Energie, Wasserwirtschaft, Fertigung, Gesundheitswesen, Schifffahrt und Transport. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.applied-risk.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1433489/Bayshore_Networks__Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3158863-1&h=1478017862&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3158863-1%26h%3D2397262225%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1433489%252FBayshore_Networks__Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1433489%252FBayshore_Networks__Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1433489%2FBayshore_Networks__Logo.jpg)Pressekontakt:Kevin Senator844-200-7181ksenator@bayshorenetworks.comOriginal-Content von: Bayshore Networks, Inc., übermittelt durch news aktuell