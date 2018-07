Baylin: Was wird sich hier jetzt tun?

Der Kurs der Aktie Baylin stand am 27.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Toronto bei 3,29 CAD. Der Titel wird der Branche "Elektronische Fertigungsdienste" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Baylin nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Baylin wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Baylin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für Baylin liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 5,63 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (3,29 CAD) könnte die Aktie damit um 70,97 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Baylin-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Baylin damit 32,07 Prozent über dem Durchschnitt (12,62 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Electrical Equipment" beträgt 2,71 Prozent. Baylin liegt aktuell 41,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".