Bayerns größter und erster Asphalt Pumptrack lädt zur Saisoneröffnung ins oberfränkische Selb ein / Über 15 Sportarten fahren und kommen auf diesem generationsübergreifenden Freitzeitareal zusammen

Selb (ots) -Die Tage werden wieder länger und die Sonnenstunden mehr - wasgibt es da schöneres als die Freizeit draußen zu verbringen. Dieoberfränkische Stadt Selb hat durch den Bau von Bayerns größtem understen komplett asphaltierten Pumptrack im letzten Jahr die perfekteFreizeitbeschäftigung für alle Sportbegeisterten eröffnet. Geplantund gebaut hat die Anlage die Expertenfirma RadQuartier umGeschäftsführer Robin Specht.Gemeinsam mit allen Besuchern wird die Pumptrack undRollsportanlage Selb offiziell aus dem Winterschlaf erwecken.Was würde hierfür besser passen, als ein freudiges Beisammensein,um die neue Saison gebürtig einzurollen.Am 21.04.2018 wird ab 11 Uhr herzlich eingeladen, nach Selb zukommen, um dort der Pump`n Jump Jam beizuwohnen.Von Musik durch den Red Bull DJ Truck, BBQ, Kinderhüpfburg,Drinks, Fingerboardpark bis hin zu Gewinnspielen und jede MengeAktion & Spass ist alles für euch geboten.Egal ob jung oder alt, egal ob Mountain- oder Dirtbike, Skate-oder Longboard, Scooter oder Inline... Hier ist jeder herzlichwillkommen, erwünscht und am richtigen Platz!+ MOUNTAINBIKE + BMX + SKATEBOARD + SCOOT + INLINE + LONGBOARD +Aber auch im Anschluss ist am Abend einiges geboten. Die 18.Selber Kunstnacht erwartet euch und macht in der Porzellanstadt dieNacht zum Tag. An zahlreichen Stationen, verteilt quer durch dieStadt, sind die Kunstnachtbesucher dann wieder zum Kommen, Staunen,Verweilen und natürlich auch zum Feiern eingeladen.MEHR INFORMATIONEN UNTER:Adresse: Christian-Höfer-Ring, Kreuzung, Ascher Str.Facebook: https://www.facebook.com/Pumptrack.Rollsportanlage.Selb/Facebook Veranstaltung:https://www.facebook.com/events/163479014300774/Video zum Anlagebau: https://www.youtube.com/watch?v=Q4rObf0G9bQHomepage: www.RadQuartier.comInstagram: www.instagram.com/radquartierPressekontakt:Robin Specht | Geschäftsführer RadQuartierE-Mail: robin.specht@radquartier.deTel.: 0172 8561241Original-Content von: RadQuartier, übermittelt durch news aktuell