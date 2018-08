Bayerns Volksbanken und Raiffeisenbanken weiter auf Wachstumspfad

München (ots) - Getragen von der robusten Konjunktur im Freistaatsind die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken auch in denersten sechs Monaten des Jahres 2018 gewachsen. "Die regionaleWirtschaft ist weiter auf Expansionskurs und setzt dabei aufverlässliche Finanzpartner", begründete Jürgen Gros, Präsident desGenossenschaftsverbands Bayern (GVB), bei einem Pressegespräch diepositive Entwicklung bei den Instituten. Sie spiegelt sich auch inder aggregierten Bilanzsumme wider, die um 1,5 Prozent (2,4 Mrd.Euro) auf 162,5 Mrd. Euro anstieg.Verankerung im Mittelstand gefestigt - weiteres Wachstum bisJahresende erwartetTreiber im ersten Halbjahr war das rege Kreditgeschäft. DasGesamtvolumen der Ausleihungen legte um 2,8 Prozent (2,7 Mrd. Euro)auf 99,2 Mrd. Euro zu. Vor allem Unternehmenskunden fragten in hohemMaße Finanzierungen nach. Der Bestand an Firmenkrediten erhöhte sichinfolgedessen um 4,2 Prozent (2,0 Mrd. Euro) auf 48,3 Mrd. Euro. "Diebayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken haben ihre Verankerungim Mittelstand weiter gefestigt", stellte Gros fest. ImPrivatkundensegment nahm das Kreditvolumen um 1,3 Prozent (0,6 Mrd.Euro) auf 47,6 Mrd. Euro zu. Damit haben die Kreditgenossenschaftenin Summe erstmals mehr Firmen- als Privatkundenkredite ausgereicht.Das Einlagengeschäft verlief stabil. Das Volumen der Kundengelderwuchs leicht um 1,1 Prozent (1,4 Mrd. Euro) auf 125,5 Mrd. Euro. DerGVB-Präsident verwies dazu auf die gestiegenen Einkommen derPrivathaushalte und die höhere Sparquote, die zuletzt bei über 10Prozent notierte. Die Privatkunden parken mittlerweile 60 Prozentihrer Einlagen auf dem Girokonto, um jederzeit kurzfristig aufliquide Mittel zugreifen zu können. Ende 2010 lag diese Quote bei 37Prozent.Für das Gesamtjahr bekräftigte der GVB die Prognose vom Frühjahr:"Die Volksbanken und Raiffeisenbanken im Freistaat erwarten einweiterhin lebhaftes Kundengeschäft", sagte Gros. Bei den Einlagen,vor allem aber im Kreditbereich, werde sich bei gleichbleibendenkonjunkturellen Rahmenbedingungen der Wachstumstrend fortsetzen.Allerdings werde das Niedrigzinsumfeld wie erwartet dasJahresergebnis belasten. Gros: "Die der EZB-Politik geschuldetenBremseffekte im Zinsergebnis lassen sich durch Wachstum undKostenmanagement nicht vollständig ausgleichen."Gros: Nutzen von Verbraucherschutzregeln überprüfenMit Blick auf die politischen Rahmenbedingungen forderte derVerbandspräsident die Berliner Regierungsparteien dazu auf, die imKoalitionsvertrag zugesagte Evaluierung des finanziellenVerbraucherschutzes rasch anzugehen. "Es wird höchste Zeit, denNutzen der Verbraucherschutz-Bürokratie zu prüfen. Unnötige undpraxisferne Vorschriften belasten zunehmend die Beziehung zwischenKunde und Bank. Viel zu oft werden Verbraucher durch die Regeln nichtgeschützt, sondern bevormundet, verunsichert und insbesondere bei derWertpapieranlage eingeschränkt", warnte Gros.Den Handlungsbedarf unterstreichen die Ergebnisse einer Abfragedes GVB unter seinen Mitgliedsinstituten zuVerbraucherschutzmaßnahmen wie der Finanzmarktrichtlinie MiFID II.Neun von zehn bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbankenberichteten von Kundenkritik an der Informationsflut beiKontoeröffnung oder Anlageberatung. Fast ebenso viele Institute gabenan, dass ihre Kunden "wenig" oder "gar kein" Interesse an diesenInformationen haben. Auf Ablehnung stößt oftmals die seit Januarverpflichtende Aufzeichnung von telefonischen Beratungsgesprächen zuWertpapieren, die als Störfaktor für das Vertrauensverhältnis zurHausbank empfunden wird.Banken schränken wegen hoher Bürokratiekosten Angebot einViele Banken reagieren auf die hohen Kosten derVerbraucherschutzmaßnahmen mit Einschränkungen bei ihrem Produkt- undBeratungsangebot. So bestätigten mehr als 60 Prozent der Institutebei der Verbandsumfrage, dass sie ihre Leistungspalette "etwas" oder"deutlich" verringert hätten. Dazu GVB-Präsident Gros: "In Zeitennegativer Renditen ist der Bedarf an qualifizierter Anlageberatunginsbesondere für die Altersvorsorge groß. Werden die Kapazitäteninfolge des kontraproduktiven Konsumentenschutzes ausgedünnt, gerätdas zum Nachteil der Bankkunden. Um Strukturveränderungenaufzuhalten, die ihre Wurzeln in bürokratischen und regulatorischenVorgaben haben, sind ausgewogene und praxisgerechte Regelnerforderlich."Weitere Materialien zum Pressegespräch:https://www.gv-bayern.de/presseDer Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt dieInteressen von 1.260 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen244 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie mehr als 1.000 ländlicheund gewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 50.000 Beschäftigtenund 2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischenGenossenschaften eine der größten mittelständischenWirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand: 31.12.2017)