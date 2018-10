Bayerns Volksbanken Raiffeisenbanken zeichnen Journalisten aus / Festveranstaltung im Literaturhaus München

München (ots) - Die Volksbanken und Raiffeisenbanken im Freistaathaben heute Abend im Literaturhaus München herausragendepublizistische Arbeiten ausgezeichnet. Die drei mit insgesamt 20.000Euro dotierten Journalistenpreise gingen an einen Ausbildungsjahrgangder katholischen Journalistenschule ifp, Katrin Langhans von derSüddeutschen Zeitung sowie die Nachwuchsjournalistin Jana Wolf. EineExperten-Jury hatte ihre Arbeiten aus rund 60 Bewerbungen ausgewählt.Der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), JürgenGros, gratulierte den Preisträgern bei der Festveranstaltung vor rund130 Gästen. "Die Gesellschaft profitiert von Journalisten, die sichein eigenes Bild machen, die unvoreingenommen und unabhängigaufklären. Dazu braucht es einen langen Atem und den Mutnachzufragen, bis eine befriedigende Antwort vorliegt. Die Gewinnerder Journalistenpreise 2018 haben bewiesen, dass sie dieseEigenschaften mitbringen", sagte Gros. Die im GVBzusammengeschlossenen Volksbanken und Raiffeisenbanken vergeben dieAuszeichnungen seit dem Jahr 2012.Auch Festredner Kayhan Özgenc hob in seiner Ansprache dieBedeutung sorgfältiger und hartnäckiger journalistischerNachforschungen hervor. "Die investigative Recherche ist das pochendeHerz des Journalismus", sagte Özgenc, Mitglied der Chefredaktion derBild am Sonntag. Journalisten müssten sich die Mühe machen, selbstDinge herauszufinden. Zwar sei es kaum möglich, im WochenrhythmusSkandale aufzudecken. Doch auch "die kleinen Geschichten", die aufeigenständig zusammengetragenen Fakten aufbauen, seien von Bedeutungund müssten erzählt werden, so Özgenc.Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Preis für ifp-VolontäreDer Volontärsjahrgang V16 der katholischen Journalistenschule ifperhielt den Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Preis (Preisgeld: 8.000Euro) zum Thema wirtschaftliche Bildung für ein Webprojekt überBargeld. Die mittlerweile ausgelernten Volontäre gingen der Fragenach, welche Folgen die zunehmende Digitalisierung des Bezahlens hat.Die Jury urteilte, dass den Jungjournalisten ein erfrischendkreatives Online-Stück mit professionell umgesetzten Webformatengelungen sei. Selten sei so verständlich erklärt worden, wie Bitcoinund Blockchain funktionieren. Das sei wirtschaftliche Bildung imbesten Sinne. Die Laudatio für den Preis hielt der Chefredakteur derNürnberger Nachrichten, Michael Husarek.Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis für SZ-RedakteurinDer Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis (Preisgeld: 8.000 Euro) fürVerbraucherschutz ging an Katrin Langhans. Die Redakteurin erhieltdie Auszeichnung für ihren Artikel "Der Mann, der Gefahren sucht",erschienen in der Süddeutschen Zeitung. In dem Beitrag porträtiertLanghans den Pensionär Gert Kretschmann, der ehrenamtlich dasInternetportal "produktrueckrufe.de" betreibt. Akribisch durchsuchtKretschmann Tag für Tag das Internet und informiert seine Leser überaktuelle Rückrufaktionen. Die Jury überzeugte der Artikel, weil eraufzeigt, dass die zuständigen Behörden bei Produktrückrufen ihrenInformationspflichten zum Teil nur unzureichend nachkommen. MelanieBergermann, Ressortleiterin Blickpunkte der Wirtschaftswoche,würdigte die Preisträgerin.Förderpreis für Nachwuchsjournalistin Jana WolfJana Wolf nahm den Förderpreis für junge Journalisten (Preisgeld:4.000 Euro) zum Themenfeld Digitalisierung entgegen. Ausgezeichnetwurde die Nachwuchsjournalistin für ihre Print- und Web-Serie"Künstliche Intelligenz und Arbeitswelt 4.0", erschienen in derMittelbayerischen Zeitung. Wolf berichtet in den Beiträgen über dievielfältigen Anwendungsbereiche von künstlicher Intelligenz und holtdabei ein globales Thema in die Region. Die Jury urteilt: "Diecrossmediale Umsetzung ist mit flächigen Optiken,Online-Bildergalerien, Videos und Info-Boxen für eine Regionalzeitungmustergültig." Wolf schaffe es, den "Megatrend" künstlicheIntelligenz auch Bevölkerungsschichten nahezubringen, die davonmöglicherweise noch gar nicht betroffen sind, es aber sein werden.Peter Wagner, freier Journalist und Träger desFriedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Preises von 2013, übernahm die Laudatio.Weitere Informationen über die Gewinner der Journalistenpreise,die ausgezeichneten Arbeiten sowie Fotos und Videos von derPreisverleihung werden am 5. Oktober 2018 ab 19:30 Uhr unterhttps://www.gv-bayern.de/journalistenpreise veröffentlicht.Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt dieInteressen von 1.260 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen244 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie mehr als 1.000 ländlicheund gewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 50.000 Beschäftigtenund 2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischenGenossenschaften eine der größten mittelständischenWirtschaftsorganisationen im Freistaat. 