Bayerns Ministerpräsident Söder hat gewählt

NüRNBERG (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat gewählt. Der CSU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl gab seine Stimme am Vormittag in seiner Heimatstadt Nürnberg ab. "Jetzt heißt es abwarten und erholen, Ruhe und Kraft genießen", sagte er nach der Stimmabgabe.

Am Nachmittag wird Söder nach München fahren. Zuvor hatte bereits der Grünen-Spitzenkandidat Ludwig Hartmann in einem Münchner Wahllokal seine Stimme abgegeben. Insgesamt sind knapp 9,5 Millionen Menschen zur Wahl des bayerischen Landtags aufgerufen. 18 Parteien und Wählergruppen treten mit insgesamt 1.923 Bewerbern an, davon sind 31 Prozent weiblich, teilte der Landeswahlleiter mit. Das durchschnittliche Alter der Bewerber liegt bei 48 Jahren, hieß es. Laut Umfragen muss die CSU mit herben Stimmenverlusten im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2013 rechnen, als sie noch auf 47,7 Prozent kam und im Landtag die absolute Mehrheit holte. Viele Kommentatoren rechnen damit, dass bei einem besonders schlechten Abschneiden der CSU personelle Konsequenzen auch auf Bundesebene drohen könnten. CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer hat aber bereits angekündigt, in jedem Fall im Amt bleiben zu wollen. Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur