Bayernpartei: Das neue Waffenrecht führt nur zur Gängelung gesetzestreuer Bürger, bringt aber nicht mehr Sicherheit

München (ots) - Die Bayernpartei lehnt eine weitere Verschärfung des deutschenWaffenrechts ab. Die Pläne der schwarz - grün - roten Politik in Bundestag undBundesrat sehen eine weitere überflüssige Gängelung der Schützen, Jäger undSammler vor.Das aktuelle 3. Waffenrechtsänderungsgesetzt sollte ursprünglich der Umsetzungder EU-Richtlinie zum Waffenrecht dienen. Die EU-Richtlinie war vornehmlich zurBekämpfung des Terrorismus und des illegalen Waffenhandels gedacht. Diedeutschen Gesetzespläne führen jedoch lediglich zu einer weiteren Gängelung derlegalen Waffenbesitzer. Die Aufnahme der Armbrust ins neue Waffengesetz oder dieverschärften Vorschriften zur Mindestteilnahme an Trainingsschiessen dürftenkaum einen Terroristen oder Verbrecher von seiner Tat abhalten.Die Bundesrepublik braucht keine weitere Einschränkung der Rechte vongesetzestreuen Bürgern, die in den letzten Jahren ständig vorgenommenenWaffengesetzverschärfungen haben keine höhere Sicherheit in unseren Staatgebracht. Sinnvoller wäre es sich intensiver mit der Bekämpfung des Terrorismusund der Kriminalität zu beschäftigen. Dafür brauchen wir keine neueEinschränkung der Bürgerrechte, die vorhanden Gesetze konsequent umsetzen undein robustes Vorgehen gegen Kriminelle und Terroristen ist der richtige Weg zumehr Sicherheit in unserem Land.Vielleicht sollte einfach einmal jemand des "hohen Herrschaften" in Berlinmitteilen, dass sich sowohl Kriminelle als auch Terroristen herzlich wenig umGesetze, also auch nicht um das Waffenrecht, scheren.