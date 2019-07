Bayernpartei: Die neue Verteidigungsministerin - der Staat als Beute der Parteien

München (ots) - Nun hat Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) ihrenAmtseid als Verteidigungsministerin abgelegt. Ob sie das Niveau desTotalausfalls Ursula von der Leyen noch unterschreiten wird odereventuell doch für Verbesserungen bei der Bundeswehr sorgen kann,wird die Zukunft zeigen.Die Voraussetzungen sind nach Ansicht der Bayernpartei allerdingsdenkbar schlecht. Denn AKK wurde nicht wegen ihrer wehrpolitischenKenntnisse oder einer Affinität zum Militär für dieses Amtausgewählt. Sondern aus partei-politischen und -taktischen Gründen.Weil man in der CDU-Zentrale offenbar zu der Erkenntnis gekommen ist,man müsse die Sichtbarkeit der Vorsitzenden erhöhen und damit dieWahlchancen verbessern. Die früheren Beteuerungen von AKK, sie strebekein Ministeramt an, waren auf einmal auch vergessen.Der Landesvorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber, merktehierzu an: "Die etablierten Parteien machen sich den Saat zur Beute!Wer sich das gestrige Schauspiel angetan hat, kann doch zu keineranderen Schlussfolgerung kommen. Inkompetentes Personal wird voneinem Posten auf den anderen geschoben - weil eben der gerade freiist.Eine umgehende Vereidigung ist nach allgemeiner Auffassung zudemnicht nötig. Egal - man ruft 709 Abgeordnete aus der Sommerpause nachBerlin in einen extra dafür aufgebauten provisorischen Sitzungssaal.Auf Kosten der Steuerzahler!Vom CO² will ich an dieser Stelle erst gar nicht anfangen. Denn dawar man sich im politischen Berlin doch stets einig, dass sich dochbitte der "Pöbel" (und nur der!) einschränken möge."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20,81673 MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell