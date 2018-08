Bayernpartei fordert ungehinderten Zugang zu Bayerns Seen

München (ots) - Das von der Bayerischen Verfassung garantierteRecht auf freien Seezugang wird an vielen Orten in Bayernsystematisch missachtet. Die Bayernpartei erinnert Staatsregierungund Kommunen daher an ihre verfassungsrechtliche Verpflichtung undfordert den ungehinderten Seezugang für alle Bürger.Spaziergänger und Badende müssen feststellen, dass der Zugang zuden bayerischen Seen mitunter massiv eingeschränkt ist: umzäuntePrivatgrundstücke verhindern vielerorts, dass Erholungssuchende biszum Seeufer gelangen können. Dabei sind sowohl der Staat als auch dieGemeinden laut Bayerischer Verfassung dazu verpflichtet, den Bürgernden "Genuss der Naturschönheiten" Bayerns zu ermöglichen.Die Stellenwert des barrierefreien Seezugangs verdeutlicht Artikel141 der Bayerischen Verfassung: "Staat und Gemeinde sind berechtigtund verpflichtet, der Allgemeinheit die Zugänge zu Bergen, Seen,Flüssen und sonstigen landschaftlichen Schönheiten freizuhalten [...]sowie Wanderwege und Erholungsparks anzulegen ". Die Bayernparteifordert daher die Bayerische Staatsregierung sowie die Kommunen undGemeinden dazu auf, den ungehinderten Seezugang auch konsequentdurchzusetzen.Florian Weber, BP-Parteivorsitzender und Spitzenkandidat für dieBayerische Landtagswahl, kommentiert: "Es ist nicht hinnehmbar, dassdas Seeufer mancherorts über mehrere Kilometer hinweg für dieAllgemeinheit nicht zugänglich ist. Grundstückseigentümer mitSeezugang sollen deshalb von ihren Gemeinden dazu angewiesen werden,einen - abhängig von der Größe des Grundstücks und Beschaffenheit desUfers - zwei bis fünf Meter breiten Uferstreifen für dieÖffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Bayerische Staatsregierungwiederum hat den Gemeinden die entsprechenden juristischenVoraussetzungen zur Verfügung zu stellen. Nur so kann derPrivatisierung der bayerischen Gewässer entgegengewirkt werden."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell