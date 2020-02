Bayernpartei begeht Politischen Aschermittwoch

München (ots) - Am 26.02.2020 beging die Bayernpartei in ungebrochener Traditionseit 1946 ihren Politischen Aschermittwoch im niederbayerischen Vilshofen. DieRedner waren der niederbayerische Bezirksvorsitzende Anton Maller, derParteivorsitzende Florian Weber und Generalsekretär Hubert Dorn.Maller stellte seine Rede unter das Motto "Wo is'n des Hirn?" und wies aufzahlreiche Missstände hin. Der Bogen spannte sich vom Berliner Flughafen, überden aktionistischen und unüberlegten Ausbau der Elektromobilität, über dieLandwirtschaft bis hin zur verfehlten Rentenpolitik der Berliner Regierung.Untermauert wurde der Vortrag mit zahlreichen Beispielen aus dem "echten Leben",etwa bei der Landwirtschaft, die mit Billig-Importen im Wettbewerb steht.Importen aus Ländern, deren Standards im Bereich Tier-Wohl oder beimUmweltschutz deutlich niedriger sind, als die einheimischen.Florian Weber hob in seiner Rede die Bedeutung der anstehenden Kommunalwahl, beider die Bayernpartei auch mit zahlreichen neuen Listen antreten wird, hervor.Gerade im Bereich Baurecht haben die Gemeinden und Landkreise einen erheblichenGestaltungsspielraum Sie entscheiden damit auch darüber, ob Neubauten die Orteverschandeln oder sich in das gewachsene Ortsbild einfügen.Ein weiterer Schwerpunkt war die Rolle Bayerns in der Bundesrepublik. Über 40Milliarden Euro pro Jahr fließen ohne Gegenleistung nach Berlin. Auch aus diesemGrund wird die Bayernpartei ihr langfristiges Ziel, ein selbständiges Bayern,nicht aufgeben. Und die Bayernpartei unterscheidet sich damit von allen anderenParteien, insbesondere auch von der CSU, die ihr weiß-blaues Fähnchen immer nurkurz vor Wahlen herausholt und danach wieder in die Mottenkiste legt.Hubert Dorn hatte in diesem Jahr sein 40jähriges Jubiläum alsAschermittwochs-Redner. In gewohnt kämpferischer Manier prangerte er die hohenHürden für neue Listen bei der Kommunalwahl an. Er ging auf die Thüringen-Wahlund die eklatant zunehmenden Schwächen des bundesdeutschen Föderalismus ein. Diedortigen Parteien bezeichnete er als "Koalition der Kleber", denen es nur nochdarum geht, die munter sprudelnden Diäten und Zuschüsse zu kassieren. DieBayernpartei jedenfalls hegt für beide politischen Ränder keine Sympathien.Ein weiteres Herzensanliegen der Bayernpartei, nämlich den zunehmenden Verlustbayerischer Identität stellte er an den Schluss seiner Rede. Zugezogene Rentner"aus dem hohen Norden", die sich an Kuh- und Kirchenglocken sowie am Gerucheiner Bäckerei stören, stellte er den Ansatz der Bayernpartei, nämlich einKulturerhaltungs-Gesetz, gegenüber. Damit auch weiterhin die Dialekte gepflegtwerden und bayerische Geschichte gelehrt wird.Umrahmt wurde die Veranstaltung vom traditionellen Fahneneinzug und demgemeinsamen Singen der Bayernhymne.Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127746/4532257OTS: BayernparteiOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell