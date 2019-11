Bayernpartei: Zwischenbilanz der Regierung ist Selbstbetrug

München (ots) - Die Regierung in Berlin hat sich selbst ein Zwischenzeugnisausgestellt. Der Tenor, man habe schon viel geschafft und sei darüber hinaus aufeinem guten Weg, war zu erwarten. Aber wie das im Allgemeinen so ist, wenn mandie eigene Leistung bewerten soll, man überschätzt sich leicht.Für die Bayernpartei ist diese Bilanz hingegen mehr als dürftig. DieseRegierung, diese Koalition unter Kanzlerin Merkel liegen wie Blei auf derRepublik. Teures Durchwursteln ist die Devise, von daher sollte in diesemZwischenzeugnis nicht einmal "Vorrücken gefährdet", sondern bereits jetzt "hatdas Klassenziel nicht erreicht" stehen.Ergänzend kommentierte der Bayernpartei-Vorsitzende, Florian Weber: "Angesichtsdieser bizarren Selbstzufriedenheit kann man nur noch den Kopf schütteln. Kaumetwas wird erledigt, alles verschoben oder mit Steuergeld zugekleistert. Unddann kümmert man sich um Probleme, für die man selbst verantwortlich ist. Nurein Beispiel: Man möchte die Bürokratie - speziell für den Mittelstand -abbauen. Und das, nachdem man kleine und mittlere Unternehmen mit Vorschriftenund Auflagen geradezu erstickt hat, denken wir hier beispielsweise an dieGastronomie.Darüber hinaus trägt diese Regierung die Hauptverantwortung für die immer tieferwerdende gesellschaftliche Spaltung, für das Erstarken der politischen Ränder.Die einzig logische Konsequenz eines ehrlichen Zwischenzeugnisses wäre derRücktritt dieser Regierung und ein Ende dieser Koalition. Die damithöchstwahrscheinlich verbundenen Neuwahlen schrecken allerdings Union und SPDab. Denn sie müssten, angesichts der tatsächlichen Stimmung in der Republik, miteinem desaströsen Ergebnis rechnen. Da ist es doch viel bequemer, man versichertsich selbst wie gut man doch ist und wurstelt weiter."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell