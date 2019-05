Bayernpartei: Im Zweifel für die Meinungsfreiheit - immer!

München (ots) - Am 25. Mai sind Europawahlen. Und auch wenn derAusdruck Schicksalswahlen arg bedeutungsschwanger klingt, wichtigsind diese Wahlen schon. Denn es geht um die Ausrichtung der EU inden nächsten Jahren.Nach Ansicht der Bayernpartei geht es auch um die zukünftigepersönliche Freiheit des einzelnen, auch und vor allem umMeinungsfreiheit. Denn auf leisen Sohlen ist diese EU - mit Hilfeihrer Unterstützer und Propagandisten - auf dem Weg in einevermeintlich wohlmeinende post-demokratische Ordnung. Eine Ordnung,in der es ein immer enger werdendes Spektrum an wohlgelittenenMeinungen gibt. Man begegnet denen, die da nicht hineinpassen, nichtargumentativ sondern mit pseudo-moralischen Aussagen. Um sie vonvornherein als "böse" zu diskreditieren und ihnen auch mit "gutemGewissen" wirtschaftlich weh tun zu können.Ein schönes Beispiel ist Manfred Weber, der Spitzenkandidat dereuropäischen Christdemokraten. Er will die EU-Mittel für EU-kritischeParteien streichen. Oder anders ausgedrückt - wer seine Vision vonEuropa nicht teilt, verliert die Gnade Brüssels. Dies ist nicht mehrnur ein eigenartiges Verständnis von Meinungsfreiheit, dies ist derAusfluss obrigkeitsstaatlichen Denkens. Weitere Beispiele sind diejüngst beschlossenen Upload-Filter oder das vor kurzem bekanntgewordene "Framing-Manual" der ARD. Alles natürlich im Dienst derguten Sache.Die Bayernpartei bekennt sich ohne Wenn und Aber zu Europa undseinen Werten. Eine der großartigsten Errungenschaften sind dabei dieWerte der Aufklärung, allen voran die Meinungsfreiheit. Die tutmanchmal weh und manchmal muss man dummes Zeug ertragen. AberMeinungsfreiheit ist zu wichtig, um sie auf dem Altar politischerKorrektheit zu opfern. Auch darum tritt die Bayernpartei zu denEuropawahlen an und wird bundesweit wählbar sein - damit Europa nichtden entscheidenden Schritt hinter die Aufklärung zurück geht.Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell