Bayernpartei: Wahl von der Leyens - der große Tag der Hinterzimmer und der Hütchenspieler

München (ots) - Nun hat sie es tatsächlich geschafft: Die"überzeugte Europäerin" Ursula von der Leyen wird neue Chefin derEU-Kommission. Nur wenige Wochen, nachdem sie wie ein Schachtelteufelplötzlich auftauchte und sich die bundesdeutsche Öffentlichkeitverwundert die Augen rieb. Hatte die etablierte Politik doch vor denWahlen mit großer Vehemenz erklärt, die EU werde (jetzt aberwirklich!) viel demokratischer. Deswegen könne neuerEU-Kommissions-Chef nur einer der "Spitzenkandidaten" werden.Und dann auch noch von der Leyen, die im Amt desVerteidigungsministers komplett versagte. Die ihren Soldaten ohne zuzögern in den Rücken fiel und der wegen des ausufernden Einsatzes vonexternen und teuren "Beratern" ein Untersuchungsausschuss im Genicksitzt.Und doch. Denn die neue Kommissions-Chefin ist weder das Ergebnisdemokratischer Prozesse. Noch ist sie besonders geeignet. Die neueKommissions-Chefin ist das Produkt der Hinterzimmer und derHütchenspieler Merkel und Macron. Merkels Unterstützung deseigentlichen "Spitzenkandidaten" der christdemokratischenParteienfamilie, des CSU-Manns Weber, war nie mehr als vorgeschoben.Die Verlockung, bei erster Gelegenheit eine ihrer Vertrauten an dieseStelle zu setzen und sie damit auch in Berlin aus der Schusslinie zunehmen, war wohl zu groß.Und Macron war wichtig, dass er bestimmt (und nicht das Wahlvolk -wo kämen wir denn da hin) und dass er - sozusagen als Tandems-Lösung- die Französin Lagarde an die Spitze der EZB stellen konnte.Lagarde, geradezu eine Mustervertreterin der Politik der offenenGeldschleusen wird sicher dafür sorgen, dass die Schuldenparty nochein bisschen weitergeht.Doch wo es Hütchenspieler gibt, da gibt es auch die Betrogenen.Nach Ansicht der Bayernpartei sind dies vor allem die einheimischenSparer und Steuerzahler. Die Sparer, denen wegen der Nullzinspolitikdie Altersversorgung, die gerade vor dem Hintergrund einer alterndenGesellschaft so eminent wichtig wäre, erschwert bzw. unmöglichgemacht wird. Und die Steuerzahler, die eines Tages für den immerweiter anwachsenden Schuldenberg haften werden.Aber auch die europäische Zusammenarbeit wird langfristig zu denVerlierern gehören. Denn all die salbungsvollen Reden von einerdemokratischen EU oder der "Schicksalswahl" haben sich als leeresGerede herausgestellt. Der Identifikation der Bevölkerung mit dieserEU wurde mit dem Hinterzimmer-Geschacher ein Bärendienst erwiesen.Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell